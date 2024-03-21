Koleraya Sebep Olan Bakteri Bulmaca Cevabı - Koleraya Neden Olan Bakterinin Adı Nedir?

Bulmacalar eğlenceli fakat zorlayıcı olabilir. Ünlü isimleri, hastalıklar, eş ve zıt anlamlı kelimeler gibi hemen hemen pek çok soru karşımıza çıkabilir. Bu sorulardan biri de kolera ile ilgilidir. Bulmaca çözmeyi seven oyuncular, koleraya sebep olan bakteri bulmaca cevabı hakkında ilgili olurlar ve koleraya neden olan bakterinin adı nedir sorusunun yanıtını ararlar.

Koleraya Neden Olan Bakterinin Adı Nedir?

Kolera, vibrio cholerae bakterisi ile temas eden yiyeceklerin veya suyun tüketilmesi sonucu oluşan bir enfeksiyondur. Akut ishal ile seyreden bu hastalığa sebep olan bakterinin adı, bulmacalarda en sık karşılaşılan sorulardan biri olarak karşımıza çıkar. Böylesi bir soru ile karşı karşıya gelindiğinde verilecek tek bir yanıt vardır. Koleraya neden olan bakterinin adı sorulduğunda yedi harflik bir cevap istenecektir. Sorunun yanıtı ise aşağıdaki gibi verilebilir:

• Vibriyo

Bulmacada sorulan soruların pek çoğunun, birbirinden farklı yanıtları olabilir. Bu yanıtlar harflere göre değişiklik gösterir. Koleraya neden olan bakterinin adı ise tek yanıttan oluşur.