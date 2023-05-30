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Giriş Tarihi: 31.5.2023

Köy yaşam merkezi sayısı 3 bin 500’e ulaştı

Köy yaşam merkezi sayısı 3 bin 500’e ulaştı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca aktif olarak kullanılmayan köy okullarının köy yaşam merkezine dönüştürülmesi projesi kapsamında 1500 yeni köy yaşam merkezinin toplu açılışı Bakan Mahmut Özer'in katılımıyla İzmir'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Proje kapsamında daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Külliye'de toplu açılışı gerçekleştirilen 2 bin köy yaşam merkeziyle birlikte toplam sayı 3 bin 500'e ulaştı. Aktif olarak kullanılmayan köy okulları, köy yaşam merkezi projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülüyor.
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Köy yaşam merkezi sayısı 3 bin 500’e ulaştı
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