KPSS Türkçe Konuları 2022: KPSS Lisans, Ortaöğretim Ve Ön Lisans Türkçe Konu Dağılımı

KPSS B grubu, genel olarak ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarını kapsayan sınav türüdür. Ancak, bu grup da kendi içinde üç puan türüne ayrılır. Lisans mezunlarını alan B grubu puan türüne P3, ön lisans mezunu adayları alan grubun puan türüne P93, lise mezunlarının girdiği B grubu ise P94 puan türü ile atanır. Sınav sonuçları 2 yıl süresince geçerliliğini korur. Örneğin, 2019 yılında KPSS B (ön lisans) sınavından alınan puan, 2022'de yapılacak KPSS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla geçerliliğini kaybeder. KPSS B grubunda yer alan mesleklerde görev almak isteyenler, Genel Yetenek ve Genel Kültür testindeki soruları cevaplandırmak zorundadır.
KPSS Türkçe Konuları Nelerdir?
B grubu mesleklerinden birine atanmak isteyen tüm adaylar, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girmek zorundadırlar. Türkçe sınavına giren adayların, okuduklarını ne kadar iyi anladıkları ve ne kadar doğru yorum yapabildikleri ölçülür.
Sınavdaki Türkçe testi toplam 30 sorudan oluşmaktadır. Konulara zamanında ve doğru bir şekilde çalışmak başarılı olmanın, olmazsa olmaz koşuludur. Bunun için önce nereden başlanacağını iyi bilmek gerekir.
KPSS Lisans Türkçe Konuları Nelerdir?
2022 yılında KPSS Lisans sınavı, Türkçe testinde çıkacak olan konular aşağıda sıralanmıştır. Konular şu şekildedir:
1.Sözcükte Anlam
- Sözcüğün Anlam Özellikleri
- Gerçek Anlam
- Mecaz Anlam
- Terimsel Anlam
- Sözcükte Anlam Olayları
- Teşbih (Benzetme)
- İstiare (Eğretileme)
- Teşhis (Kişileştirme)
- Değinmece (Kinaye)
- Ad aktarması (Mecaz-ı mürsel)
- Tariz (Dokundurma)
- Mübalağa (Abartma)
- Dolaylama
- Güzel Adlandırma
- Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
- Eş Anlamlı Sözcükler
- Karşıt Anlamlı Sözcükler
- Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
- Somut-Soyut Anlamlı Sözcükler
- Nitel-Nicel Anlamlı Sözcükler
- Genel-Özel Anlamlı Sözcükler
- Yansıma Sözcükler
- Kalıplaşmış Söz Öbekleri
- İkilemeler
- Pekiştirmeler
- Deyimler
- Atasözleri
- Kalıplaşmış Söz Öbekleri
2.Cümlede Anlam
- Cümlenin Yorumu
- Cümlenin İletisi
- Cümleden Çıkarılacak Kesin Yargı
- Cümlede Vurgu
- Eş-Yakın Anlamlı Cümleler
- Anlamca Çelişen Cümleler
- Anlamlarına Göre Cümleler
- Olumlu Cümleler
- Olumsuz Cümleler
- Soru Cümleleri
- Ünlem Cümleleri
- Emir Cümleleri
- İçerdiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler
- Çıkarım
- Kanıksama
- Saptama
- Değerlendirme
- Yakınma-Sitem
- Pişmanlık
- Ön Yargı
3.Paragrafta Anlam
- Paragrafın Yapısı
- Paragrafın Bölümleri ve Boşluk Tamamlama
- Düşüncenin Akışını Bozan Cümleler
- Paragrafın İçeriği
- Ana Düşünce
- Yardımcı Düşünceler
- Paragrafta Anlatım Biçimleri
- Açıklayıcı Anlatım
- Tartışmacı Anlatım
- Öyküleyici Anlatım
- Betimleyici Anlatım
- Düşünceyi Geliştirme Yolları
- Tanımlama
- Karşılaştırma
- Örnekleme
4.Ses Bilgisi
- Sesler
- Ünlü Sesler
- Ünsüz Sesler
- Ses Olayları
- Ünsüz Değişimi
- Ünsüz Benzeşmesi
- Ses Düşmesi
- Ses Türemesi
- Ulama
- Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi
- Ünlü Daralması
- Kökte Ünlü Değişimi
- Yardımcı Sesler
5.Yapı Bilgisi
- Kök ve gövde
- Ekler
- Yapım Ekleri
- Çekim Ekleri
- Yapılarına Göre Sözcükler
6.Sözcük Türleri
- İsim
- Varlıkların Türüne Göre İsimler
- İsmin Halleri
- İsmin Tamlamaları
- Zamir (Adıl)
- Kişi Zamirleri
- İşaret Zamirleri
- Belgisiz Zamirler
- Soru Zamirleri
- İlgi Zamiri (Aitlik Eki)
- Sıfat (Ön Ad)
- Niteleme Sıfatları
- Belirtme Sıfatları
- Adlaşmış Sıfatlar
- Zarf-Belirteç
- Durum Zarfları
- Yer-Yön Zarfları
- Zaman Zarfları
- Ölçü-Miktar Zarfları
- Soru Zarfları
- Fiiller
- Fiilimsiler
7.Cümle Bilgisi
- Cümle Türleri
- Yüklemlerine Göre Cümleler
- Öge Dizilişine Göre Cümleler
- Yapılarına Göre Cümleler
- Cümlenin Ögeleri
8.Yazım Kuralları
9.Noktalama İşaretleri
10.Anlatım Bozuklukları
KPSS Ön Lisans Türkçe Konuları Nelerdir?
2022 KPSS B grubundaki ön lisans Türkçe testi konu dağılımı aşağıdakilerdir.
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Sözcük Türleri
- Sözcükte Yapı
- Cümlenin Ögeleri
- Cümle Türleri
- Dil Bilgisi Ses Olayları
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Anlatım Bozuklukları
- Paragrafta Anlam
- Paragrafta Anlatım Biçim
- Sözel Mantık