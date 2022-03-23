KPSS Türkçe Konuları 2022: KPSS Lisans, Ortaöğretim Ve Ön Lisans Türkçe Konu Dağılımı

KPSS B grubu, genel olarak ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarını kapsayan sınav türüdür. Ancak, bu grup da kendi içinde üç puan türüne ayrılır. Lisans mezunlarını alan B grubu puan türüne P3, ön lisans mezunu adayları alan grubun puan türüne P93, lise mezunlarının girdiği B grubu ise P94 puan türü ile atanır. Sınav sonuçları 2 yıl süresince geçerliliğini korur. Örneğin, 2019 yılında KPSS B (ön lisans) sınavından alınan puan, 2022'de yapılacak KPSS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla geçerliliğini kaybeder. KPSS B grubunda yer alan mesleklerde görev almak isteyenler, Genel Yetenek ve Genel Kültür testindeki soruları cevaplandırmak zorundadır.

KPSS Türkçe Konuları Nelerdir?

B grubu mesleklerinden birine atanmak isteyen tüm adaylar, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girmek zorundadırlar. Türkçe sınavına giren adayların, okuduklarını ne kadar iyi anladıkları ve ne kadar doğru yorum yapabildikleri ölçülür.

Sınavdaki Türkçe testi toplam 30 sorudan oluşmaktadır. Konulara zamanında ve doğru bir şekilde çalışmak başarılı olmanın, olmazsa olmaz koşuludur. Bunun için önce nereden başlanacağını iyi bilmek gerekir.

KPSS Lisans Türkçe Konuları Nelerdir?

2022 yılında KPSS Lisans sınavı, Türkçe testinde çıkacak olan konular aşağıda sıralanmıştır. Konular şu şekildedir:

1.Sözcükte Anlam

Sözcüğün Anlam Özellikleri

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Terimsel Anlam

Sözcükte Anlam Olayları

Teşbih (Benzetme)

İstiare (Eğretileme)

Teşhis (Kişileştirme)

Değinmece (Kinaye)

Ad aktarması (Mecaz-ı mürsel)

Tariz (Dokundurma)

Mübalağa (Abartma)

Dolaylama

Güzel Adlandırma

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

Eş Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Somut-Soyut Anlamlı Sözcükler

Nitel-Nicel Anlamlı Sözcükler

Genel-Özel Anlamlı Sözcükler

Yansıma Sözcükler

Kalıplaşmış Söz Öbekleri

İkilemeler

Pekiştirmeler

Deyimler

Atasözleri

Kalıplaşmış Söz Öbekleri

2.Cümlede Anlam

Cümlenin Yorumu

Cümlenin İletisi

Cümleden Çıkarılacak Kesin Yargı

Cümlede Vurgu

Eş-Yakın Anlamlı Cümleler

Anlamca Çelişen Cümleler

Anlamlarına Göre Cümleler

Olumlu Cümleler

Olumsuz Cümleler

Soru Cümleleri

Ünlem Cümleleri

Emir Cümleleri

İçerdiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler

Çıkarım

Kanıksama

Saptama

Değerlendirme

Yakınma-Sitem

Pişmanlık

Ön Yargı

3.Paragrafta Anlam

Paragrafın Yapısı

Paragrafın Bölümleri ve Boşluk Tamamlama

Düşüncenin Akışını Bozan Cümleler

Paragrafın İçeriği

Ana Düşünce

Yardımcı Düşünceler

Paragrafta Anlatım Biçimleri

Açıklayıcı Anlatım

Tartışmacı Anlatım

Öyküleyici Anlatım

Betimleyici Anlatım

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Tanımlama

Karşılaştırma

Örnekleme

4.Ses Bilgisi

Sesler

Ünlü Sesler

Ünsüz Sesler

Ses Olayları

Ünsüz Değişimi

Ünsüz Benzeşmesi

Ses Düşmesi

Ses Türemesi

Ulama

Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi

Ünlü Daralması

Kökte Ünlü Değişimi

Yardımcı Sesler

5.Yapı Bilgisi

Kök ve gövde

Ekler

Yapım Ekleri

Çekim Ekleri

Yapılarına Göre Sözcükler

6.Sözcük Türleri

İsim

Varlıkların Türüne Göre İsimler

İsmin Halleri

İsmin Tamlamaları

Zamir (Adıl)

Kişi Zamirleri

İşaret Zamirleri

Belgisiz Zamirler

Soru Zamirleri

İlgi Zamiri (Aitlik Eki)

Sıfat (Ön Ad)

Niteleme Sıfatları

Belirtme Sıfatları

Adlaşmış Sıfatlar

Zarf-Belirteç

Durum Zarfları

Yer-Yön Zarfları

Zaman Zarfları

Ölçü-Miktar Zarfları

Soru Zarfları

Fiiller

Fiilimsiler

7.Cümle Bilgisi

Cümle Türleri

Yüklemlerine Göre Cümleler

Öge Dizilişine Göre Cümleler

Yapılarına Göre Cümleler

Cümlenin Ögeleri

8.Yazım Kuralları

9.Noktalama İşaretleri

10.Anlatım Bozuklukları

KPSS Ön Lisans Türkçe Konuları Nelerdir?

2022 KPSS B grubundaki ön lisans Türkçe testi konu dağılımı aşağıdakilerdir.