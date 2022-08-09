KPSS’de yeni takvim belli oldu ilk sınav 18 Eylül’de yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takviminde güncelleme yaptı. Buna göre ilk KPSS 18 Eylül'de yapılacak. ÖSYM, KPSS'de ve diğer sınavlarda yeni takvimi açıkladı. KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül'de, ÖABT'nin 2 Ekim'de, KPSS Ön Lisans Sınavı'nın 9 Ekim'de yapılacağı aktarıldı. KPSS'nin yanı sıra diğer alanlarda gerçekleştirilecek sınavlarda da tarihler güncellendi. 18 Eylül'de yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim'de, 13 Kasım'daki Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY) 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek. 2022 ÖSYM Sınav Takvimi'nde yer alan diğer sınavların tarihlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hakkında Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) başlattığı inceleme ve soruşturma süreci kapsamlı bir şekilde sürdürülüyor. Soruşturmada FETÖ bağlantısına kadar her şey en ince ayrıntısına kadar mercek altına alındı.