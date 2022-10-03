Kşatriya Ne Demek? Kşatriyalar Kimler, Hangi Dine Mensuptur, Hindistan Kast Sisteminde Yeri Ne?

Sert kuralları ve keskin çizgileriyle bilinen Kast Sistemi belli gruplardan oluşur. Kişilerin bazı durumları ele alınarak doğdukları anda gruplandırılan bu sınıflandırmalardan biri Kşatriya ismini alır. Tanrının yani gerçek özün "kolları" olarak tasvir edilen bir sınıf olarak tanımlanabilir. Birbirlerine bağlı olarak ilerleyen ve sınıfına göre inanış seviyelerin yer aldığı bu sistem içerisinde Kşatriyalar kimler, Kşatriya kime denir?

Kşatriya Ne Demek? Kşatriya Kime Denir?

Kşatriya, Brahmaların bir alt sınıfına verilen isimdir. En üst gruba ayrılan ve Kast Sistemi'nin en üst üyeleri kabul edilen Brahmalar bilginler ve din adamlarından oluşur. Bu sınıfta yer alan bilginler genellikle soylu ve zengin ailelere hitap eder. Hemen bir alt grubunda yer alan Kşatriya ise savaşçı kişilerin yer aldığı gruptur. Savaşan kişiler denildiğinde akla sadece askeri sınıf değil prensler de gelmelidir. Brahmalara bağlı olarak hareket eden ve birçok konudan onlardan geri planda kalan Kast Sistemi ikinci basamağına Kşatriya denir.

Kşatriyalar Hangi Dine Mensuptur?

Kşatriyalar Hindistan'da oldukça yaygın olan tek tanrı inancına bağlı ilerleyen sınıflardan biridir. Bu gerçek inanışa göre tanrı insan görünümde tasvir edilir ve uzuvları birden fazladır. Genel olarak yapılan tasvirler incelenirse bacak, kol ve yüzün 4 adetten oluştuğu görülür. Kendilerine göre belli ibadet ve kutsal kitaba erişim imkanları bulunur. Dini en üst seviyelerde yaşayan kişi zaman dinin gerçek göstericisi olarak kabul edilen Brahmaların bir altındaki grup Kşatriyalardır. Brahmanizm inanışına bağlı olan bir gruptur ancak inanışa göre tanrının uzuvları bu sistem içerisinde paylaştırılmıştır.

1975 yılında kaldırılan Kast Sistemi şehir merkezlerinde daha yumuşak bir hale gelmiş olsa da kırsal alanlarda hala sıkı sıkıya uygulanmaya devam edebiliyor. Bu inanışa göre Kşatriya sınıfı tanrının kollarından yaratılmıştır o sebeple savaşma görevi bu sınıfa aittir. Tanrının ağzı Brahmanlarda olduğu için dini yayma, öğretme, yorumlama bu sınıftadır. Diğer iki alt tabaka da tanrının bacakları ve ayaklarını temsil eder.

Kşatriyaların Kast Sistemindeki Yeri

Kast sisteminin üstten ikinci basamağında yer alan Kşatriyalar askerler ve savaşan önemli kişilerden oluşur. Dini inanışlarına göre tanrının kollarını temsil eden bu sınıf Brahman himayesinde olmalıdır. Eğer bir üst sınıf olan Brahmanların himayesi olmaz ise mutluluk ve huzura kavuşamazlar. Öte yandan eğer Kşatriyalar olmazsa Brahmanlarında kendi içerisinde yükselmesi, öne çıkması mümkün olamaz. Kşatriya sınıfına dahil edilen kişiler zenginler, tüccarlar, tüm komutan ve subaylar, yönetici ve askeri kökenli kişilerdir. Kast sisteminin genel kuralları içerisinde sınıf atlama gibi bir durum söz konusu olmadığı için Kşatriya sınıfına mensup bir ailenin çocukları da doğduğu andan ölene kadar Kşatriya olarak adlandırılır.