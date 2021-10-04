KSÜ TEKNOFEST’den birincilikle döndü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celal Kurşun'un danışmanlığını yaptığı, Fizik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Yusuf Ziya Elçi'nin takım kaptanlığını yürüttüğü 'Filikaelçi' takımı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde su üstü insansız arama kurtarma aracı "OtoFilika" isimli projeyle birinci oldu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza atan 'Filikaelçi' takımını tebrik eden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, "Ülkemize ve insanımıza katma değer oluşturmayı hedefleyen her türlü çabayı üniversite olarak destekliyoruz. Üniversitemize bu başarıyı ve gururu yaşattıkları için proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.