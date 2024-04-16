Yakın Doğu Üniversitesi'nde doktoralarını tamamlayan araştırmacılara yönelik başlattığı "Post-Doc Seminerleri" serisinin ilk ikisinde "Kültür ve Medeniyet" ile "Rönesans ve Matbaa" konuları ele alındı. Sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu'nun vereceği 16 seminerden oluşan seride, araştırmacılara farklı bakış açıları kazandırma hedefiyle yıl boyunca pek çok konu ele alınacak. Seminer dizisi kapsamında, Sosyolog yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, "Poetik ve Politik-Bir Kültürel Çalışmalar Ansiklopedisi" isimli kitabında yer verdiği 30 kavramı, katılımcılarla birlikte irdelemeye devam edecek.

Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, gelecek hafta vereceği seminerlerde ise, 25 Nisan Perşembe günü "Klasik ve Kanon"; 26 Nisan Cuma günü ise "Akademi, Medrese ve Üniversite" konularını masaya yatıracak. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak da yayınlanan seminerlerin moderatörlüğünü ise Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Sayan üstleniyor.