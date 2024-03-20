Kütüphane festivali’ne teknoloji dokundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Kütüphane Festivali'nde bir ilk yaşanacak. Türkiye ilk kez teknolojiyi kütüphanelerle buluşturan bir festivale ev sahipliği yapacak. 23 Mart'ta başlayacak olan "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali"nde sanal gerçeklikten yapay zekâya, akıllı mimariden robotik uygulamalara gençler ve yediden yetmişe kütüphane kullanıcıları yeni teknolojilerle tanışacak. Festival dünyanın en büyüklerinden biri olan Rami Kütüphanesi'nde başlayacak. Festivale Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan gibi ülkeler de konuk olacak. Yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklik, hologram gibi teknolojilerin meraklılarıyla buluşacağı hafta boyunca bilgi güvenliği, akıllı mimari, robotik kodlama ve iş süreçleri oluşturarak özel iş uygulamaları geliştirmeye yönelik atölye ve paneller düzenlenecek.