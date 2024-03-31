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Giriş Tarihi: 31.3.2024 15:13 Son Güncelleme: 31.3.2024 15:28

“Kütüphane Haftası” “Kütüphane ve Edebiyat Sohbetleri” ile kutlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane ile toplamda 4 milyondan fazla basılı kaynak ve 1 milyar çevrimiçi kaynağa erişim sağlayan Yakın Doğu Oluşumu Kütüphaneleri’nde “Kütüphane Haftası” yoğun katılımlı etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Yakın Doğu Oluşumu Kütüphaneleri ve Kültür Dairesi iş birliği ile düzenlenen “Kütüphane ve Edebiyat Sohbetleri” paneli, ülkenin önde gelen yazarlarını bir araya getirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Kütüphane Haftası” “Kütüphane ve Edebiyat Sohbetleri” ile kutlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur'un oturum başkanlığında gerçekleşen panelde; Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, yazar Mehmet Kansu ve yazar Eralp Adanır birer sunum yaptı. Panelin açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç Dr. Ayhan Dolunay yaparken, ilk sunum Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Yakın Doğu Oluşumu Kütüphanelerinin, 4 milyondan fazla basılı kaynak ve 1 milyar çevrimiçi kaynağa erişim imkanı sunduğunu belirterek, "Kütüphanelerimiz, 1500 kişilik çalışma masaları, amfiler, bireysel ve grup çalışma odaları, sergi salonları ve derslikler gibi olanaklarla ülkemizin eğitsel, kültürel ve sanatsal merkezi konumundadır" dedi.

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“Kütüphane Haftası” “Kütüphane ve Edebiyat Sohbetleri” ile kutlandı
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