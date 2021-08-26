GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) bünyesinde hizmet veren KYK yurtları, bu yıl da milyonlarca üniversite öğrencisine ev sahipliği edecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yurt başvurusu ne zaman alınacak diye merak eden öğrenciler ve üniversite adayları; "KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? İşte GSB KYK yurt başvuru ekranı.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu yıl iki milyonun üzerinde öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. YKS sonuçlarıyla üniversiteye başlamaya hazırlanan adaylar, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. KYK yurt başvuruları da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak.
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Yurt başvuruları ÖSYM YKS yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu yıla ilişkin KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.
KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvurularının Eylül ya da Ekim ayında yapılacağı ön görülüyor.
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