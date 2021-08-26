GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) bünyesinde hizmet veren KYK yurtları, bu yıl da milyonlarca üniversite öğrencisine ev sahipliği edecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yurt başvurusu ne zaman alınacak diye merak eden öğrenciler ve üniversite adayları; "KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? İşte GSB KYK yurt başvuru ekranı.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl iki milyonun üzerinde öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. YKS sonuçlarıyla üniversiteye başlamaya hazırlanan adaylar, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. KYK yurt başvuruları da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak.