L İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? L Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

L ile başlayan eşya adı çok fazla olmasa da birkaç eşya adı bulmak mümkündür. L harfi ile başlayan eşya isimlerine hakim olmak isim şehir gibi oyunlarda da daha hızlı hareket etmeyi kolaylaştıracaktır. Sizler için tüm l harfi ile başlayan eşya adlarını listeledik. Yazımızın devamını okumayı unutmayın.

L Harfi İle Eşya İsimleri Nelerdir?

Eşyanın en zor akla geldiği harflerden biri olan l harfi, sadece eşya değil birçok şeyde ani isim üretmek sıkıntılıdır. L harfi alfabenin on beşinci sırasında yer alıyor. Alfabemizin her harfinden her alanda isimler bilmek sizi hayatta bir adım öne taşıyan bir durumdur.

Öyle ki harflerden ani bir şey türetmek gerektiğinde, bir oyun sırasında ya da sınav, sözlü gibi olaylarda akla hemen gelmesi iyi olacaktır. Gelin, sizler için sıraladığımız l harfi ile başlayan eşya isimlerini inceleyelim.

· Lastik

Araçların jantlarına yerleştirilen ya da küçük paketleri kapalı tutmak için kullanılan bir eşya. Araba lastiklerinde yaz ve kış lastiği olarak iki çeşit bulunmaktadır.

· Lamba

Işık veren, aydınlatıcı alet. Birçok seçeneği olan lamba farklı renklerde tercih edilebilir. Genellikle sarı ya da beyaz tonları tercih edilmektedir.

· Lambader

Yer lambası, ayaklı lamba gibi isimlerle de bilinen lambader, genellikle evlerin salonlarında köşe aydınlatması ya da ortama loş ışık katmak için kullanılmaktadır.

· Lavabo

Üzerinde musluk bulunan, gider borusundan pis suyu dışarı atan, evlerde bulaşık ya da meyve, sebze yıkanan alan. Son yıllarda mutfaklarda çiftlik lavaboları popülerlik kazanmış olsa da ülkemizde en yaygını ankastre ya da granit lavabolardır.

· Levye

Kaldıraç gibi, bir şeyi yerinden oynatmaya yarayan alete levye denilir.

· Laptop

Taşınabilir bilgisayar. Dijital iş dünyasının hızla artması nedeniyle taşınabilir bilgisayarlara olan talep de artmıştır.

· Lazımlık

Çocukların ya da yataktan kalkamayacak hastaların kullandığı tuvalet ihtiyacı karşılanan kap.

· Levha

İnce metalden oluşan, bir yere asmak için kullanılan yazıya levha denilir. Sokak, cadde kısacası her yer levhaya rastlamak mümkündür.

· Limonluk

Kesilmiş limonların dış etkenlerden korunması için yapılmış kapaklı kap.

· Limon Sıkacağı

Ortası yüksek ve tırtıklı olan, limonun suyunu çekirdeklerinden ayırarak çıkarmaya yarayan alet.

· Lamel

Mikroskoplarda bulunan, üzerine incelenecek şeyin konulduğu cam parça.

· Lizöz

Kadınların giydiği bir hırka türü. Özellikle eski yıllarda sıklıkla kullanılan bu giysi, günümüzde herkes tarafından bilinmemektedir.

· Lir

Bir çalgı türü olan lir aynı zamanda, yunan mitolojisinin en önemli simgelerinden biridir.

· Losyon

Genellikle vücut nemlendirmek için kullanılan sıvı kıvamlı bir kremdir. Kozmetik dünyasında saç, el, yüz gibi çeşitleri de bulunmaktadır.

· Lobut

Sporda kullanılan bir alet.

· Lif

Banyo yaparken ya da duş alırken vücudu temizlemeye yarayan, genellikle yumuşak iplikten yapılmış bir eşyadır. Günümüzde kabak, sünger gibi materyallerden yapılmış çeşitleri olsa da eskiden şiş ile örme yöntemiyle üretilirdi.

· Leğen

İçerisinde bulaşık yıkanan, ya da meyve, sebze konulan bir kap türü.