Lise tercihinde arkadaş kurbanı olmayın

Lise tercih sürecinde geri sayım başladı. 1 milyon 200 binden fazla 8'inci sınıf mezunu öğrenciler için tercih süreci 19 Temmuz'da sona erecek. Lise tercihlerinde öğrencilerin arkadaşlarını örnek alarak tercih yapma eğiliminde olduklarını belirten uzmanlar okul seçiminde ebeveyn, rehber öğretmen ve öğrenci üçgeninin dengeli bir şekilde kurulması gerektiği konusunda uyarıyor. Üsküdar Üniversitesi Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi ve Eğitim Uzmanı Ertuğrul Tut 'Bu yaşlardaki öğrencilerin arkadaşlarından duygusal olarak etkilenmeleri yanlış kararlar almalarına neden olabiliyor. Öğrenciler arkadaşlarının olduğu okulu seçme eğilimi gösteriyorlar" dedi. Tut, öğrenci ve velilere tercih konusunda şu uyarılarda bulundu:Arkadaşlarının gitmek istediği okulu tercih etme istekleri baskın oluyor. Bir de bu grubun dışında kalan kesim söz konusu. Bu adaylar da genel itibarıyla kendilerini ailelerinin tercihlerine bırakıyorlar. Her iki durumda da mutsuz olma ya da okuldan soğuma söz konusu olabiliyor. Lise tercihi yaparken adayın ailesiyle birlikte liseye giderek birebir bilgi alması, okulda teneffüs edeceği havayı soluması oldukça önemli.Ailelerin kontrolü tamamen ele almaması ya da süreci tamamen adaya bırakmaması gerekiyor. Tercih listesine dâhil edilecek okullara beraber gidilerek anne, baba ve adayın kafalarındaki soruları sorarak cevap almaları oldukça önemli. Gerekirse aday için artı ve eksiler not alınmalı ve adaya düşünceleri sorularak hareket edilmeli. Unutulmamalı ki lise eğitimini o okulda sürdürecek olan ebeveynler değil aday öğrencidir.Meslek seçimi bu yaş grubu için çok anlam ifade etmeyebilir. Mesleki yatkınlıklara takdir edilerek yönlendirme yapılması işleri bir nebze olsun kolaylaştırabilir. İyi bir lisede doğru alan seçimi ile orta öğretimi tamamlamanın meslek hayatına atılan en önemli adım olduğunun anlatılması ikna edici olabilir. Ebeveyn, rehber öğretmen ve aday öğrenci üçgeninin mutlaka kurulması gerekiyor.Puan ve yüzdelik dilimden dolayı herhangi bir Anadolu lisesi ya da özel liseye yerleşemeyen çocuklara öncelikle hayatta her şeyin telafisi olduğunun anlatılması gerekiyor. Bu süreç içerisinde nerelerde hata yapıldığının bir muhasebesinin çocuk tarafından yapılması sağlanmalı. Fakat bunu yaparken onu suçlayıcı ya da yargılayıcı bir tavır takınılmamalı. Çocuğun duyduğu kaygıya ortak olunarak hareket edilmeli. Durum analizi yapıldıktan sonra gidilebilecek en makul lise bahsettiğimiz süreç izlenerek seçilmeli ve öğrencinin kaybetmiş olduğu vizyon ve özgüven tekrar kendisine kazandırılmalı.