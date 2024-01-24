Liselilere MEB’den tatil hediyesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarihi, siyasi ve kültürel açıdan önemli bir merkez olan Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 2023- 2024 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde birer haftalık iki grup hâlinde organize ettiği öğrencilerle birlikte "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci kampı projesini uygulamaya başladı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan program yarıyıl tatilindeki 2 haftayı kapsıyor. 21 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'a kadar sürecek programa Bitlis, Siirt, Van, Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Muş, Bingöl, Batman, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan illerinden öğrenci ve koordinatör öğretmenler katılıyor. Proje Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanıyor. Projeyle ortaöğretim kademesinde eğitim gören ve alanında akademik başarısı, sosyal ve kültürel yetenekleri ile öne çıkmış gençlerin başarılarının takdir edilerek desteklenmeleri amaçlanıyor.