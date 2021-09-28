Liselilere uluslararası çevre ödülü

İZMİR Amerikan Koleji'nden 5 öğrencinin sürdürülebilir bir dünya için geliştirdikleri depozito projesi ile ilgili çektikleri video 44 ülkeden 450 binden fazla gencin katıldığı, farklı kategorilerde 19 binden fazla projenin sunulduğu uluslararası yarışmada dünya üçüncüsü oldu. Bu dereceleriyle, Prag
'daki Dünya Çevre Eğitimi Konferansı
'na da davet edilen liseli 5 kız öğrenci çektikleri videoda atık kirliliğine karşı içecek ambalajlarının bedava olması yerine depozito uygulaması getirilmesi çağrısında bulundu. Videoda bedava ambalajların çevre için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Denizdeki ve karadaki atıkların hemen hepsinin bedava şişeler olduğu vurgulayan öğrenciler "İçeceklerde kullanılan bütün cam, metal ve plastik şişelerin depozitolu olmasını istiyoruz" diyor.