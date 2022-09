Made in Turkey Ne Demek? Yerli Ürünlerde Made in Türkiye Kullanımı Zorunlu Mu?

Çoğu bilinçli tüketici aldığı ürünün üzerinde yazması zorunlu olan bazı ifadeler olduğunu bilir. Bu ifadeler arasında ürünün hangi ülkede üretildiğini belirten ifade de bulunur. Ancak yerli ürünlerde made in türkiye kullanımı zorunlu mu sorusunun yanıtı son günlerde arama motorları üzerinde sıkça aranmaktadır. Buna ek olarak made in Turkey ne demek sorusu da son dönemde Cumhurbaşkanlığı'nın almış olduğu yeni bir karar ile hem tüketicilerin merak ettiği hem de sosyal medya mecralarında gündem olan bir soru olarak karşımıza çıkar.

MADE İN TURKEY NE DEMEK?

Made in Turkey, anlamı "türkiye'de yapıldı" olan İngilizce bir ifadedir. Bu ifade Türkiye'de üretilerek yurt dışına satılan ürünlerin üzerinde o ürünün Türkiye'de üretildiğini yani ürünün Türk malı olduğunu belirtmek için kullanılır. Ancak bu ifadenin günümüzde kullanımı kalkmıştır. 4 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti; ihraç ettiği ürünlerin üzerinde, her türlü uluslararası faaliyet ve yazışmalarda "made in Turkey" ifadesi yerine bir marka haline gelmiş olan "made in Türkiye" ifadesini kullanmaktadır.

YERLİ ÜRÜNLERDE MADE İN TÜRKİYE KULLANIMI ZORUNLU MU?

Ülkemizde 2018 yılından itibaren Türkiye'de üretilmiş olan her ürüne "Yerli Üretim Logosu" kullanılması zorunlu hale gelmiştir. 2018 yılından 2022 yılına kadar ülkemizde üretilen yerli ürünlerde "Made in Turkey" ibaresi bulunmaktaydı. Ancak 4 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre yerli ve milli ürünlerin üzerinde "Made in Turkey" ifadesi değil, " Made in Türkiye" ifadesinin kullanımı zorunlu hale gelmiştir.