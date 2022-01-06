Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim ve tatil açıklaması

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEYA TATİLİ BİR HAFTA ÖNE GETİRMEYİ PLANLAMIYORUZ"

Merak edilen "Tatil bir hafta öne alınacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.

850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.