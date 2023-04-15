Makale yazımında etik değerler

KKTC üniversitelerinin yayımladığı makalelerin yüzde 51'ini tek başına üreten YDÜ'nün düzenlediği "Yeni Yaklaşımlarla Makale Yazımı" sempozyumu yoğun katılımla gerçekleştirildi. YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın da katıldığı ve DESAM Araştırma Enstitüsü'nün organize ettiği etkinliğin ilk oturumunda Prof. Dr. Murat Sayan "Yeni Başlayanlar için Temel Yaklaşımlar", Prof. Dr. Seda Vatansever "Makale Hazırlama Etiği", Dr. Erdal Şanlıdağ ise "ChatGPT ve Makale Yazımı" konularını ele aldı. Sempozyumun ikinci oturumunda ise Prof. Dr. Kerem Cankoçak "Bir Yüksek h-Index Yolculuğu" ve Yrd. Doç. Dr. Gürkan Ünsal "İyi Editörlük ve Hakemlik Uygulamaları" konularını katılımcılarla paylaştı.

Sempozyumun moderatörlüğünü de üstlenen Prof. Dr. Murat Sayan, "Yeni Başlayanlar İçin Temel Yaklaşımlar" başlıklı konuşmasında, makale yazımında başlığın önemine, omurganın oluşturulmasına, iyi bir araştırma grubunun kaç kişiden oluşması gerektiğine ve makale yazımındaki temel etkenler gibi pek çok konuya değindi. Prof. Dr. Murat Sayan, makale yazarken ayrıntılarda boğulmamaya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasının sonunda makale yazımında 'kaynaklar' bölümünün önemine de değinen Prof. Dr. Murat Sayan, kaynakların şişirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.