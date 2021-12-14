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Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:07 Son Güncelleme: 14.12.2021 15:07

Mars gezegeni rengi, uyduları ve atmosferi hakkında bilgiler - Mars'ın özellikleri

Mars gezegeni rengi, uyduları ve atmosferi hakkında bilgiler - Mars’ın özellikleri

Güneş sisteminde bulunan 7 gezegenden biri olan Mars gezegeni, bilim insanları tarafından en çok araştırılan ve araştırılmaya da devam eden gezegendir. Güneş sisteminin 4. Gezegeni olan Mars gezegeni astronotların keşif yapma ve yaşama yönelik işaretler de aradığı gezegen olarak ön plana çıkmaktadır. Kişiler de Mars gezegeni hakkındaki bilgileri araştırma konusunda oldukça meraklıdır. Mars gezegeni hakkında merak ettiklerini internet üzerinden sıklıkla araştırmaktadırlar. İşte, Mars gezegeni rengi, uyduları ve atmosferi hakkında bilgiler - Mars'ın özellikleri ile ilgili soruların cevapları.

Mars gezegeni güneş sisteminde yer alan 7 gezegenden biridir ve Kızıl gezegen olarak da adlandırılır. Kızıl gezegen adı verilmesinin nedeni ise rengidir. Yüzeyinde bulunan yüksek demir oksit, gezegenin yüzeyinde turuncu ve kırmızı bir renk oluşmasına yol açmaktadır. Mars gezegeni, Dünya'dan çıplak gözle de görülebilen bir gezegendir. Atmosferinde su da olan Mars gezegeni bilim insanları tarafından da hala araştırılmaktadır. Mars gezegeni ilk kez 1877 yılında Asaph Hall tarafından keşfedilmiştir.

Mars gezegeni ne renk?

Kişiler Mars gezegeninin hangi renk olduğunu merak eder ve araştırır. Mars gezegeninin yüzeyinde yüksek oranda demir oksit bulunur. Mars'ın kızıl renkli olmasının sebebi nedir? sorusunun cevabı kırmızımsı bir turuncudur. Mars'a aynı zamanda Kızıl Gezegen adı da verilmiştir.

Mars'ın uyduları

Mars gezegenin iki uydusu bulunmaktadır. Bu uyduların keşif tarihi 1877'dir. Mars gezegeninin uydularını keşfeden kişi ise Asaph Hall'dır. Mars gezegeninin uyduları Deimos ve Phobos'tur. Bu uydular düzensiz biçimlere sahiptir. Phobos uydusu 7 saat 39 dakikada döner, Deimos uydusu ise Mars gezegeninin etrafında 30 saat 18 dakikada döner.

Mars'ın atmosferi

Mars'ın atmosferi gaz tabakası ile kaplıdır. Bu atmosferin yüzde 96'sında karbondioksit, yüzde 1,9 azot, yüzde 1.9 argon, serbest oksijen, su ve metan bulunur. Su ve metan bulunduğu için Mars gezegenin de hayat olabileceği yönünde de araştırmalar son dönemde artmaktadır.

Mars'ın özellikleri

  • Kızıl gezegen olarak bilinen ve dünyadan çıplak gözle görülebilen Mars gezegeninin özellikleri sıkça internet üzerinden araştırılmaktadır. İşte Mars gezegeninin özellikleri:
  • Mars gezegeni güneş sisteminde yer alan 4. Gezegendir.
  • Bir diğer ismi kızıl gezegendir.
  • İki uydusu vardır. Bu uydular düzensizdir. İsimleri Deimos ve Phobos'dur.
  • Yüzeyinde demir oksit oranı çok yüksektir. Bu yüzden yüzey rengi kırmızıdır.
  • Olimpos dağı Mars gezegeninde bulunur. Bu dağ güneş sisteminde yer alan en yüksek dağ olarak bilinir.
  • Güneş sisteminde yer alan Marineries vadisi de Mars gezegeninde yer alır.
  • Mars gezegeni kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 26,6 saatte tamamlar.
  • Kütlesi dünyanın 10'da 1'i kadardır.
  • Mars gezegeninin atmosferinin çoğunluğunu karbonmonaksit oluşturur.
  • Atmosferi oldukça incedir. Bu yüzden sıcaklığı hapsetme kapasitesi yoktur. Bu sebep ile gece sıcaklığı -150 dereceyi bulabilir.
  • Mars gezegeninin manyetik alanı yoktur.
  • Mars gezegeninin atmosferinde azot, argon, serbest oksijen, su ve metan bulunur.
  • Manyetik alanı yoktur.

Mars gezgeni Dünya'dan görünür mü?

Bilim insanlarının uzun yıllardır üzerinde araştırma yaptığı, ilk kez 1877 yılında keşfedilen Mars gezegeninin dünyadan çıplak gözle görülüp görülemeyeceği merak konusudur. Atmosferinde su ve metan bulunduğu için Mars gezegeninde hayat olduğuna dair araştırmalar bulunmaktadır. Kızıl gezegen olarak da bilinen Güneş sisteminin 4. Gezegeni Mars gezegeni dünyadan çıplak göz ile rahatlıkla görülür.

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Mars gezegeni rengi, uyduları ve atmosferi hakkında bilgiler - Mars'ın özellikleri
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