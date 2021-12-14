Mars gezegeni rengi, uyduları ve atmosferi hakkında bilgiler - Mars’ın özellikleri

Mars gezegeni güneş sisteminde yer alan 7 gezegenden biridir ve Kızıl gezegen olarak da adlandırılır. Kızıl gezegen adı verilmesinin nedeni ise rengidir. Yüzeyinde bulunan yüksek demir oksit, gezegenin yüzeyinde turuncu ve kırmızı bir renk oluşmasına yol açmaktadır. Mars gezegeni, Dünya'dan çıplak gözle de görülebilen bir gezegendir. Atmosferinde su da olan Mars gezegeni bilim insanları tarafından da hala araştırılmaktadır. Mars gezegeni ilk kez 1877 yılında Asaph Hall tarafından keşfedilmiştir.
Kişiler Mars gezegeninin hangi renk olduğunu merak eder ve araştırır. Mars gezegeninin yüzeyinde yüksek oranda demir oksit bulunur. Mars'ın kızıl renkli olmasının sebebi nedir? sorusunun cevabı kırmızımsı bir turuncudur. Mars'a aynı zamanda Kızıl Gezegen adı da verilmiştir.
Mars gezegenin iki uydusu bulunmaktadır. Bu uyduların keşif tarihi 1877'dir. Mars gezegeninin uydularını keşfeden kişi ise Asaph Hall'dır. Mars gezegeninin uyduları Deimos ve Phobos'tur. Bu uydular düzensiz biçimlere sahiptir. Phobos uydusu 7 saat 39 dakikada döner, Deimos uydusu ise Mars gezegeninin etrafında 30 saat 18 dakikada döner.
Mars'ın atmosferi gaz tabakası ile kaplıdır. Bu atmosferin yüzde 96'sında karbondioksit, yüzde 1,9 azot, yüzde 1.9 argon, serbest oksijen, su ve metan bulunur. Su ve metan bulunduğu için Mars gezegenin de hayat olabileceği yönünde de araştırmalar son dönemde artmaktadır.
Bilim insanlarının uzun yıllardır üzerinde araştırma yaptığı, ilk kez 1877 yılında keşfedilen Mars gezegeninin dünyadan çıplak gözle görülüp görülemeyeceği merak konusudur. Atmosferinde su ve metan bulunduğu için Mars gezegeninde hayat olduğuna dair araştırmalar bulunmaktadır. Kızıl gezegen olarak da bilinen Güneş sisteminin 4. Gezegeni Mars gezegeni dünyadan çıplak göz ile rahatlıkla görülür.