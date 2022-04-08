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Giriş Tarihi: 8.4.2022 16:15 Son Güncelleme: 8.4.2022 16:16

Matematiği Kim Buldu? Matematik Ne Zaman Ve Nasıl Bulundu?

Matematiği Kim Buldu? Matematik Ne Zaman Ve Nasıl Bulundu?

Hayatın her alanında kullanılan, bilimin temel taşlarından birisi olan matematik her zaman merak edilen, ilgi uyandıran bir konudur. Yaşamın her alanında var olan matematik bu sebeple yaşam boyu insanlar tarafından kullanılan bir alandır. Matematiğin ne zaman ve nasıl bulunduğu gibi sorular her zaman merak konusu olmuştur. Peki, matematiği kim buldu? Matematik ne zaman bulundu? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

İnsanın rakamları öğrenmesi ile birlikteydi yaşam boyu derslerde, günlük ve iş hayatında her zaman karşılaştığı konulardan birisi olan matematik oldukça eskilere dayanan bir tarihe sahiptir. Antik çağlardan beri kullanılan matematiğin, hala günümüzde işliyor ve en zorlu problemleri bile çözüyor olması su götürmez bir gerçektir. Bilimin ve teknolojinin en temel kaynağı olan matematik nasıl bulundu? İşte detaylar...

Matematiği Kim Buldu?

Matematiğin buluşu, bireysel olarak ya da tek bir toplumun üzerinden incelenen bir konu değildir. Çünkü matematik rakamların ve bazı belli tekniklerle geliştirilen bir alandır.

Matematiğin tarihine baktığımızda Mayalar, Hintliler, Çinliler, Yunanlılar ve bazı İslam uygarlıklarının matematik alanına çalışmalar yaparak birbirleri ile bilgi alışverişinde bulunarak bu alanı geliştirip matematiği somut bir bilgi haline getirdikleri görülmüştür. Matematik terimi ise ilk olarak Pisagorcular tarafından kullanılmıştır.

Matematik Ne Zaman Ve Nasıl Bulundu?

Matematiğin buluşunun net bir tarihi yoktur fakat ilk tarihçesi milattan önce 2000 yıllarına dayanmaktadır. Bu çağlarda bulunan Babiller uygarlığı ticaret ve sosyal hayatlarında matematiği kullanmıştır.

Kök bulma, hacim hesabı ve denklem kurma konularında bir takım teknikler geliştirmişlerdir. Babiller halkı astronomiye ilgili bir toplum oldukları için bu sebeple de trigonometriyi de bulmuşlardır.

Ayrıca M.Ö. 1900 ve 1700'lü yıllarda Eski Mısır döneminden bulunan belgelerde matematiğin günlük yaşantıyı kolaylaştırmak amacı ile kullanıldığını gösteriyor.

Antik çağlarda bulunan matematik Orta Çağ zamanlarında İslam ülkeleri ve Hindistan tarafından oldukça geliştirilmiştir. O dönemlerde Faslı bilim adamı Harezmi'nin çalışmalarıyla cebir meydana çıkmıştır.

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Matematiği Kim Buldu? Matematik Ne Zaman Ve Nasıl Bulundu?
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