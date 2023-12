Matematiğin önündeki en büyük engel bu soru: Gerçek hayatta ne işime yarayacak

Matematik dersi birçok öğrencinin hâlâ korkulu rüyası. "Matematik gerçek hayatta ne işime yarayacak? Ben bunu neden öğreniyorum?" sorularını hem öğretmenler hem de veliler sık sık öğrencilerden duyuyor. Uzmanlar bu tarz önyargıların matematik öğrenmede bir direnç yarattığını söylüyor. Oysaki matematik öğrenmek, diğer derslerdeki başarıyı da olumlu yönde etkiliyor. Matematik her konuda öğrenilen bilgileri daha pekiştiriyor, unutkanlığı önlüyor. Her şeyden önemlisi öğrencinin eleştirel düşünce sistemini geliştirip olaylara farklı yönlerden bakış açısı kazanmasını sağlıyor.Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hülya Kılıç'Matematik hayatta ne işimize yarayacak?' sorusuna karşılık çocuklara bizler 'Siz ne işe yaramasını isterdiniz?' diye soruyoruz. Çocuklar bu sorulara farklı yanıtlar verebilir: Oynadığım oyunlarda hep birinci olmamı, daha çok para kazanmamı, sınavlarda yüksek not almamı, iyi bir hayat yaşamamı, dünyayı dolaşmamı, daha sağlıklı olmamı ve benzerlerini sağlasın. Aynı soruyu gençlere ve yetişkinlere sorduğunuz zaman da hem kişisel hem de sosyal içerikli yanıtlar alabilirsiniz. Elbette matematik sihirli bir değnek değil! Ancak tüm bu gerçekleştirmek istediğimiz veya çözmek istediğimiz sorunlar için bir yol gösterici ve bir araçtır.Matematik Öğretmeni Çağla Turgut: Matematiğin hayattaki karşılıklarıyla bağdaştırılması gerekiyor. Matematik dersi, beyni güçlendirmek ve hızlandırmak konusunda önemli bir rol oynuyor, ancak öğrencilerin birçoğu matematik dersini zor ve karmaşık bir ders olarak görüyor. Matematik çalışmak için hayattaki benzer konular ile matematiği bağdaştırmak gerek. Örneğin; bir karenin alanını hesaplamayı öğretmek için atölyede, tıpkı bir fayans işçisinin döşeyeceği banyonun duvar boyutlarını hesapladığı yöntem kullanılabilir. Alışveriş sırasında fiyatları karşılaştırmak, yemek tariflerinde ölçüleri kullanmak veya seyahat planları yaparken zaman ve mesafe kavramlarını kullanmak gibi günlük aktivitelerde matematiği kullanmak, matematiği gerçek hayatla ilişkilendirmeye ve daha kolay öğrenmeye yardımcı olabilir.Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Doğan: Dün dünyanın çevresini hesaplamak için kullandığımız geometriyi bugün yaşamın başlangıcını anlamak adına bir kuyrukluyıldıza uzay aracı indirebilmek için kullanıyoruz. Mimar Sinan'ın camilerinin güzelliğinde, İznik çinilerinin etkileyiciliğinde, Mısır piramitlerinin gizeminde, geometrinin bir payı var. Dillere yerleşmiş 'Tarih tekerrürden ibarettir' sözü bile matematikteki örüntüleri bizlere çağrıştırıyor. Matematiğin işe yaramadığı hiçbir alan yok.