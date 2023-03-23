Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Matematiksiz hayat anlamsızlaşır
Giriş Tarihi: 23.3.2023 10:26 Son Güncelleme: 23.3.2023 10:29

Matematiksiz hayat anlamsızlaşır

YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ve Matematik Bölümlerinin her yıl düzenlediği Dünya Matematik Günü etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi. YDÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Tezer ve Dr. Ahmet Karahan’ın konuşmacı olarak katıldığı panele akademisyenler, öğrenciler ve matematik severlerden oluşan birçok kişi katıldı. Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ali Karasel ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri için yapılan saygı duruşu ile başlayan panel, Prof. Dr. Murat Tezer’in açılış konuşmasıyla devam etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Matematiksiz hayat anlamsızlaşır

Matematiğin yaşamın her alanında ve her anında kullanıldığını belirten Prof. Dr. Tezer, matematiği iyi bilen toplumların bilim ve teknolojide gelişmiş ülkeler seviyesine geleceğini vurguladı. Prof. Dr. Murat Tezer, ilk defa 1988'de kutlanmaya başlanan Pi Günü ile ilgili de bilgiler vererek, Pi Günü'nün 2009'da ABD meclisinin kararının ardından bütün dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlandığını hatırlattı.

Panelde söz alan Dr. Ahmet Karahan ise "Matematiği günlük hayattan çıkardığınız zaman yaşam anlamsızlaşır. Uyku düzenimizde, nefes alışımızda, güzellik arayışımızda hep matematik vardır" ifadesini kullandı. Aristo'nun "Günlük hayattan aritmetiği çıkardığınızda, yaşanan olayları yorumlama analiz etme ve sorgulamadan uzak kalırız" sözünü hatırlatan Dr. Karahan, "Belki sayıları günlük yaşamda hissedemeyebilirsiniz ama onlar olmadan adım atamıyoruz. Örnek olarak dijitalleşmeyi yoğun yaşadığımız bugün, ikilik sistemi kaldırırsanız hiç bir bilgisayarı kullanamazsınız. Cep telefonlarını ise karmaşık sayılar sayesinde kullanıyoruz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Matematiksiz hayat anlamsızlaşır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA