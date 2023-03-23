Matematiksiz hayat anlamsızlaşır

Matematiğin yaşamın her alanında ve her anında kullanıldığını belirten Prof. Dr. Tezer, matematiği iyi bilen toplumların bilim ve teknolojide gelişmiş ülkeler seviyesine geleceğini vurguladı. Prof. Dr. Murat Tezer, ilk defa 1988'de kutlanmaya başlanan Pi Günü ile ilgili de bilgiler vererek, Pi Günü'nün 2009'da ABD meclisinin kararının ardından bütün dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlandığını hatırlattı.

Panelde söz alan Dr. Ahmet Karahan ise "Matematiği günlük hayattan çıkardığınız zaman yaşam anlamsızlaşır. Uyku düzenimizde, nefes alışımızda, güzellik arayışımızda hep matematik vardır" ifadesini kullandı. Aristo'nun "Günlük hayattan aritmetiği çıkardığınızda, yaşanan olayları yorumlama analiz etme ve sorgulamadan uzak kalırız" sözünü hatırlatan Dr. Karahan, "Belki sayıları günlük yaşamda hissedemeyebilirsiniz ama onlar olmadan adım atamıyoruz. Örnek olarak dijitalleşmeyi yoğun yaşadığımız bugün, ikilik sistemi kaldırırsanız hiç bir bilgisayarı kullanamazsınız. Cep telefonlarını ise karmaşık sayılar sayesinde kullanıyoruz" dedi.