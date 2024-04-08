Matematikte uluslararası başarı

Matematik alanında dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan, uluslararası alanda kaynak gösterilen birçok çalışmaya imza atan Prof. Dr. İsmihan Bayramoğlu'nun başkanlığında 2001 yılında kurulan İEÜ Matematik Bölümü, eğitim kalitesi ve güçlü akademisyen kadrosuyla farkını ortaya koydu.

Prof. Dr. Bayramoğlu, bölüm olarak dünyanın tanınmış üniversitelerinin ders programlarıyla uyumlu bir programa sahip olduklarına dikkat çekerek, "İş hayatında ve bilimsel araştırmalarda başarılı olmayı amaçlayan gençlerimize; ezbercilikten uzak, araştırmacı düşüncenin hakim olduğu bir eğitim ortamı sağlıyoruz. Matematiğin teorik ve uygulamalı alanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılar yapabilen dinamik ve üretken bir akademik kadroya sahibiz. Tüm bunlar birleşince de başarı kaçınılmaz oluyor. Kurucusu olduğum, bugünlere ulaşması için çok emek verdiğim, önemli katkılarda bulunmaya devam ettiğim bölümümüzün, böylesine saygın bir noktaya gelmesinden gurur duyuyorum" dedi.

GENÇLERİMİZ İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

İEÜ Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gözde Yazgı Tütüncü ise bölüm olarak büyük onur yaşadıklarını ifade ederek, "Bölümümüzde, dört yıllık programın ilk iki yılında matematiğin teorik temellerini öğrencilerimize aktarıyoruz. Son iki yılda ise öğrencilerin araştırma yapabilecek düzeyde genel matematik bilgisiyle donatılmalarını ve matematik uygulamalarına yönelik geniş bir vizyona sahip olmalarını sağlamak üzere geniş bir yelpazede dersler veriyoruz. Bölümün disiplinler arası yapısından dolayı mezunlarımızın önemli bir kısmı, her yıl burslu olarak yurt dışındaki ya da yurt içindeki en iyi üniversitelerde matematik, istatistik, yöneylem ve ekonomi gibi dallarda lisansüstü programlara kabul ediliyor. Diğer mezunlarımız ise sigorta şirketleri, bankacılık sektörü, bilgisayar şirketleri ya da eğitim sektöründe kolayca iş bulabiliyor. Biz, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve onları hedefledikleri kariyere ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.