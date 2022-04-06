MEB-Gençlik ve Spor Bakanlığı birlikte duyurdu! Spor liselerinde yeni dönem başlıyor

"GENÇLERİMİZ ÇOK DAHA NİTELİKLİ EĞİTİM ALABİLECEK"

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla birlikte eğitim verecek. Çünkü devlet tek, kurumlar tek ve bizim en kalıcı ve sürdürülebilir sermayemiz beşeri sermayemiz tek. Onun için mümkün olduğu kadar, farklı bakanlıklar, farklı kurumlar ve federasyonlarla birlikte ne kadar hareket edebilirsek gençlerimiz çok daha nitelikli eğitim alabilecekler, geleceğe çok daha umutlu şekilde bakabilecekler. Ülkemizin temsiliyeti anlamında sadece spor alanında değil tüm alanlarda iddia sahibi bir ülke olması bağlamında çok önemli kazanımlara sahip olabilecekler.

20 YENİ SPOR LİSESİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte iş birliğinde yeni bir sayfa daha açtık. Artık yeni spor liselerini Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz belirlemeyeceğiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte istişare ederek nerede kurulacağına, hangi alt yapının güçlü olduğu yerde ihtiyaç olduğuna birlikte karar vereceğiz. Mümkün olduğu kadar, imkanlar elverdiği kadar Gençlik ve Spor Bakanlığının güçlü kompleks tesislerinin olduğu yerde, o tesislerin içerisinde spor liselerini kuracağız. Böylece kaynaklarımızı mükerrere yol açmadan çok verimli şekilde kullanabileceğiz. Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı tesisler, zaten gençler için. Özellikle spor liselerinde eğitim alan tüm gençlerimizin o tesisleri aktif olarak kullanmalarını sağlamış olacağız. Bunun devamı olarak da bundan sonra 20 yeni spor lisesini Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte hizmete alacağız. 9 ilimizde spor lisesi yok, 20 yeni spor lisesinin de bu eğitime erişimi olmayan illerden başlayarak hizmete almayı planlıyoruz. 81 ilde en az bir spor lisesi olmak üzere 102 spor lisesine en kısa zamanda kavuşmuş olacağız. "