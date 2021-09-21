MEB ile YÖK’ten ortak çalışma

Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) ile Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) arasında Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı
'nın içeriğinin geliştirilmesi başta olmak üzere pek çok konuyu içeren eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. YÖK'ün koordinasyonunda, yükseköğretim kurumları ile merkezi ve mahalli olarak öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve duygusal yönlerden geliştirilmesine ve ailelerin ihtiyaç duyacağı diğer konulara yönelik program ile etkinlikler düzenlenecek. Öğretmenlerin mesleki gelişimi, öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaç duyacağı konularda program ve etkinlikler düzenlenmesi gibi pek çok başlık içeren işbirliği protokolüyle MEB, tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının yürütülmesinde usul ve esasların gerçekleşmesi için YÖK'e her türlü desteği verecek.