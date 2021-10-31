Merhamet eş anlamlısı nedir? Merhamet kelimesinin eş anlamlısı

Merhamet Arapça kökenli bir kelimedir, Arapça merhamet etmek anlamına gelen 'marhama' fiilinden dilimize geçmiştir. Merhamet kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu kelimeleri bilmek hem hafızamız için alıştırma yapmaya hem de sözcük dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan kez kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Merhamet Sözcüğünün Eş Anlamlısı
Bu iki sözcükte kez kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım veya anlam bozukluğu teşkil etmez.
Merhamet Kelimesinin Anlamı
Merhamet Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı
Merhamet Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı