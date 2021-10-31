Merhamet eş anlamlısı nedir? Merhamet kelimesinin eş anlamlısı

Merhamet Arapça kökenli bir kelimedir, Arapça merhamet etmek anlamına gelen 'marhama' fiilinden dilimize geçmiştir. Merhamet kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu kelimeleri bilmek hem hafızamız için alıştırma yapmaya hem de sözcük dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan kez kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Merhamet Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Acıma ( İbranice ve Süryaniceden dilimize geçmiştir)

Şefkat ( Arapçadan dilimize geçmiştir)

Bu iki sözcükte kez kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım veya anlam bozukluğu teşkil etmez.

Merhamet Kelimesinin Anlamı

Üzücü bir olay karşısında yahut durumundan ötürü bir canlıya hissedilen duygu.

Merhamet Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Minicik yavru kedileri görünce içim merhametle doldu taştı.

İnsanlar hayvanlara merhamet etmezse Yaradan'da insanlara merhamet etmez.

Merhamet Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı