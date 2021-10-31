Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Merhamet eş anlamlısı nedir? Merhamet kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:32

Merhamet eş anlamlısı nedir? Merhamet kelimesinin eş anlamlısı

Merhamet eş anlamlısı nedir? Merhamet kelimesinin eş anlamlısı

Merhamet, üzücü bir olay karşısında veya zor duruma düşmüş bir canlının haline hissedilen acıma duygusunu ifade eden bir sözcüktür. Bu kelimenin eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük hayatta ve bulmacalarda karşımıza çıkabilen merhamet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Merhamet Arapça kökenli bir kelimedir, Arapça merhamet etmek anlamına gelen 'marhama' fiilinden dilimize geçmiştir. Merhamet kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu kelimeleri bilmek hem hafızamız için alıştırma yapmaya hem de sözcük dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan kez kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Merhamet Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Acıma ( İbranice ve Süryaniceden dilimize geçmiştir)
  • Şefkat ( Arapçadan dilimize geçmiştir)

Bu iki sözcükte kez kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım veya anlam bozukluğu teşkil etmez.

Merhamet Kelimesinin Anlamı

  • Üzücü bir olay karşısında yahut durumundan ötürü bir canlıya hissedilen duygu.

Merhamet Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Minicik yavru kedileri görünce içim merhametle doldu taştı.
  • İnsanlar hayvanlara merhamet etmezse Yaradan'da insanlara merhamet etmez.

Merhamet Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Yeryüzündeki en kutsal duygulardan birisi de annenin yavrusuna duyduğu şefkat duygusudur.
  • Anneannem uyumadan önce bana masallar anlatır şefkatle saçlarımı okşardı.
  • Filmdeki kimsesiz adama çok acıdım.
  • Ufacık çocuğa acımayan insandan hayır mı gelir?

ARKADAŞINA GÖNDER
Merhamet eş anlamlısı nedir? Merhamet kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA