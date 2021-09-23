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Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:35

Mesafe Eş Anlamlısı Nedir? Mesafe Kelimesinin Eş Anlamlısı

Mesafe Eş Anlamlısı Nedir? Mesafe Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bazen bazı kelimelerin eş anlamlıları kullanmak daha kolay gelebilir ya da kelimelerin eş anlamlılarını öğrenmeyi kendimizi ve kelime dağarcığımızı geliştirmek için isteyebiliriz. Gün içinde kullandığımız çoğu kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimelerden biri de mesafe kelimesidir. Pandeminin de hayatımıza girmesiyle beraber en çok duyduğumuz ve kullandığımız kelimelerden biri olmuştur. Peki, mesafenin eş anlamlısı nedir?

Dilimize Arapça'dan geçen mesafe kelimesi birden fazla anlama sahip bir kelimedir. İlk anlamı uzaklık iken ikinci ve mecazi anlamı ise ikili ilişkilerde senli benli olmama durumudur. Hal böyle olunca mesafe kelimesinin eş anlamlıları da artmaktadır. Bazı eş anlamlıları uzaklık anlamında kullanılırken diğerleri senli benli olmama anlamında kullanılmaktadır. Mesafe kelimesinin toplam 6 tane anlamdaşı bulunmaktadır.

MESAFE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Mesafe kelimesinin 4 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.

  • Açıklık (Arapça'dan dilimize geçmiştir.)
  • Ara – Aralık (Eski Türkçe'den evrimleşmiştir.)
  • Uzaklık (Eski Türkçe 'uz' kökünden türemiştir.)
  • Resmiyet (Arapça'dan dilimize geçmiştir.)

Bu 4 kelime, cümle içinde mesafe kelimesi yerine kullanılabilir. Hiçbir anlam bozukluğu yaratmayacak bu kelimeler birbirlerinin anlamdaşıdır.

MESAFE KELİMESİNİN ANLAMI

Mesafe kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel sözlüğündeki anlamları şunlardır:

  • Ara, aralık, uzaklık
  • İlişkilerde resmiyet, içten olmama
  • Uzaklık

MESAFE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • En yakın eczane yürüme 15 dakikalık bir mesafedeydi.
  • Emektar bisikletimle beraber çok mesafeler kat etmiştik.
  • Aramıza mesafe koymam gerekiyordu.

MESAFENİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bu köprünün açıklığı bizim köprünün açıklığıyla aynı.
  • Demokrasi rejimi bir açıklık rejimi olmak zorundadır.
  • Kapının aralığında durup bana baktı.
  • Oda havalansın diye pencereyi aralık bıraktım.
  • Fikret'te kendisine karşı garip bir uzaklık ve soğukluk hissediyordu. (Reşat N. Güntekin)
  • Zavallı anneciğim, onun yokluğu ikimizin de ruhunda birbirimize karşı sonsuz bir uzaklık yaratmıştı (Kerîme Nâdir).
  • Aramızdaki bu resmiyetten memnundum.

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Mesafe Eş Anlamlısı Nedir? Mesafe Kelimesinin Eş Anlamlısı
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