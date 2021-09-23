Mesafe Eş Anlamlısı Nedir? Mesafe Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapça'dan geçen mesafe kelimesi birden fazla anlama sahip bir kelimedir. İlk anlamı uzaklık iken ikinci ve mecazi anlamı ise ikili ilişkilerde senli benli olmama durumudur. Hal böyle olunca mesafe kelimesinin eş anlamlıları da artmaktadır. Bazı eş anlamlıları uzaklık anlamında kullanılırken diğerleri senli benli olmama anlamında kullanılmaktadır. Mesafe kelimesinin toplam 6 tane anlamdaşı bulunmaktadır.

MESAFE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Mesafe kelimesinin 4 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.

Açıklık (Arapça'dan dilimize geçmiştir.)

Ara – Aralık (Eski Türkçe'den evrimleşmiştir.)

Uzaklık (Eski Türkçe 'uz' kökünden türemiştir.)

Resmiyet (Arapça'dan dilimize geçmiştir.)

Bu 4 kelime, cümle içinde mesafe kelimesi yerine kullanılabilir. Hiçbir anlam bozukluğu yaratmayacak bu kelimeler birbirlerinin anlamdaşıdır.

MESAFE KELİMESİNİN ANLAMI

Mesafe kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel sözlüğündeki anlamları şunlardır:

Ara, aralık, uzaklık

İlişkilerde resmiyet, içten olmama

Uzaklık

MESAFE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

En yakın eczane yürüme 15 dakikalık bir mesafedeydi.

Emektar bisikletimle beraber çok mesafeler kat etmiştik.

Aramıza mesafe koymam gerekiyordu.

MESAFENİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM