Mesafe Eş Anlamlısı Nedir? Mesafe Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapça'dan geçen mesafe kelimesi birden fazla anlama sahip bir kelimedir. İlk anlamı uzaklık iken ikinci ve mecazi anlamı ise ikili ilişkilerde senli benli olmama durumudur. Hal böyle olunca mesafe kelimesinin eş anlamlıları da artmaktadır. Bazı eş anlamlıları uzaklık anlamında kullanılırken diğerleri senli benli olmama anlamında kullanılmaktadır. Mesafe kelimesinin toplam 6 tane anlamdaşı bulunmaktadır.
MESAFE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Mesafe kelimesinin 4 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.
Bu 4 kelime, cümle içinde mesafe kelimesi yerine kullanılabilir. Hiçbir anlam bozukluğu yaratmayacak bu kelimeler birbirlerinin anlamdaşıdır.
MESAFE KELİMESİNİN ANLAMI
Mesafe kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel sözlüğündeki anlamları şunlardır:
MESAFE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
MESAFENİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM