Meslek Lisesi, 12 ayda 12 milyon ciro elde etti

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10, 11. ve 12. sınıfta okuyan 33 öğrenci, 4 öğretmen ve 8 usta öğretici gözetiminde okulun atölyesinde mobilya, metal, bilişim, elektrik, tesisat ve motor alanında üretim yaparak hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor. Teorik eğitimlerini sürdürürken okulun atölyesinde sıra, masa, ofis mobilyası, basketbol potası, tenis masası, kütüphane dolabı üreten, okullara elektrik tesisatı ve güvenlik kamerası kurulumu yapan, boya badana ve her türlü inşaat işlerini yürüten öğrenciler, mesleki tecrübe kazanıyor.

Şırnak'taki Meslek Liseleri 2022 yılında 12 milyon 600 bin TL Ciro elde ederken, bu gelirin 712 bin TL'si ise 33 öğrenci arasında pay edildi. Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciyken kaynak yapmayı öğrenen Nasır Benek, 4 senenin sonunda mezun olduğu okuluna usta öğretici olarak geri döndü. Benek hem gelir elde ediyor hemde kendisinden sonra gelen öğrencilere mesleğin inceliklerini öğretiyor.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik; "Şuanda Meslek Liselerimiz hem üretiyor, hem istihdam yaratıyor. Şuanda bulunduğumuz Meslek Lisemiz bugün itibari ile 2022 yılı itibari ile 9 milyon 500 bin cirosu var. Ciddi bir ciro. Yani biz bütün masalarımızı, sıralarımız, dolaplarımızı, Gençlik Sporun potalarını, yatak odalarını, mobilyalarını bir ev için ne gerekiyorsa şuan bulunduğumuz Meslek Lisemiz üretiyor. Hem burası hem Silopi ve Cizre Meslek Liseleri üretiyor. 5 Meslek Lisemizin döner sermayesi mevcut, şuanki ciromuz 12 Milyon 600 bin. Ama temel amacımız bunu 2023 yılında 36 milyona çıkarmak. Yani yüzde 300 artış. Sloganımız üretim ve istihdam. Bu çocuklarımızı inşallah üretime kazandıracağız. Ve istihdam yaratacağız. Bunların dışında şuanda ihracat yapıyoruz. Jirki Kilimi ihracatı yapıyoruz. Hz. Nuh'un Gemisinin maketinin ihracatını yapıyoruz. Şal-Şapik İhracatı yapıyoruz. 10 bin dolarlık bir ihracatımız mevcut. 2023 yılı hedefimiz en az 50 bin dolar. 50 bin dolarlık bir ihracat yapmayı düşünüyoruz. Tüm Meslek liselerimizi hem üretim hem istihdam merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Meslek Liselerinin temel amacı ara elemanı yetiştirmek. Şuanda Türkiye'deki en büyük sıkıntı ara eleman sıkıntısı. Temel amacımız bu çocukları burada yetiştirip hem kendilerine iş yeri açmak hem ara eleman yetiştirmek. Mobilyacı, Demirci, Kuaför, Yiyecek içecek bölümü mezunu yetiştirmek. Şırnak'ta petrol bulunmasından sonra iki Meslek Lisemizde maden bölümü açtık. Burada yetişen öğrencilerimiz madencilikte, buradaki petrol kuyularında çalışacak. Meslek Liselerimizin temel amacı üretim, istihdam, ara eleman yetiştirmek, iş gücü yetiştirmek. Meslek Liselerimizde çalışan öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz döner sermayeden pay alıyor. Geçen aylarda çok ciddi pay aldılar. Bir öğrencinin döner sermayeden aldığı pay bazen 4 bin 100 TL" dedi.

Meslek Lisesinde kaynak yapmayı öğrenip mezun olduktan sonra aynı okulda Usta Öğretici olarak eğitim veren Nasır Benek; "Burada 4sene okul okudum. 1 sene önce mezun oldum. Burada usta öğretici olarak çalışıyorum ve bizim okulun öğrencilerine meslek öğretiyorum. Severek işlerini yapmalarını istiyorum. 4 sene öğrencisi olduğum atölye bana ekmek teknesi oldu. evime ekmek götürüyorum. Eşim, çocuklarım yok ama aileme bu para ile bakabiliyorum. Kendi işimi kolayca yapabiliyorum. İleride gidip kendi iş yerimi açabilirim. Burada öğrencilere sehpa, masa sandalye, demir kesme, kaynak nasıl yapıldığını öğretiyorum. En önemlisi iş güvenliğini öğretiyoruz" dedi.

Mobilya bölümünün tek kız öğrencisi Zeynep Bayar; "Mobilya bölümünde okuyorum. Ailemde destek verdiği için bu bölümü seçtim. Arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. Bilmediğim şeylerde yardım ediyorlar. Erkek işi olarak biliniyor ama kadınlarda yapabilir" dedi.