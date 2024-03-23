Meslek yüksekokulu öğrencileri güzellik ve bakım fuarında

Sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri sergilemek, yeni ürünleri tanıtmak, iş birlikleri oluşturmak ve sektördeki profesyonellerin bir araya gelerek deneyim paylaşımı yapmasını sağlamak amacıyla düzenlenen dört günlük fuarda, Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri de sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek deneyim kazandı.

YDÜ Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, "Düzenlenen fuar, sektördeki son trendleri ve teknolojileri takip etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Fuar süresince öğrencilerimizin uzmanlarla yaptıkları görüşmeler, gelişimleri için yeni güzel bir fırsat yarattı" dedi.