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Giriş Tarihi: 23.3.2024 16:24 Son Güncelleme: 23.3.2024 16:28

Meslek yüksekokulu öğrencileri güzellik ve bakım fuarında

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim üyeleri, öğrencileri ile birlikte “36. İstanbul Uluslararası Güzellik & Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa & Wellness – Fitness Ürün ve Ekipmanları Fuarı”na katıldı. Fuar sonrasında dizi setlerini ziyaret eden öğrenciler sektördeki saç ve makyaj uygulamalarını yerinde izleme fırsatı yakaladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Meslek yüksekokulu öğrencileri güzellik ve bakım fuarında

Sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri sergilemek, yeni ürünleri tanıtmak, iş birlikleri oluşturmak ve sektördeki profesyonellerin bir araya gelerek deneyim paylaşımı yapmasını sağlamak amacıyla düzenlenen dört günlük fuarda, Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri de sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek deneyim kazandı.

YDÜ Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, "Düzenlenen fuar, sektördeki son trendleri ve teknolojileri takip etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Fuar süresince öğrencilerimizin uzmanlarla yaptıkları görüşmeler, gelişimleri için yeni güzel bir fırsat yarattı" dedi.

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Meslek yüksekokulu öğrencileri güzellik ve bakım fuarında
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