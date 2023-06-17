Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Mili Eğitim Bakanlığı’nın MESEM kursunu tamamladılar belgelerini aldılar
Giriş Tarihi: 17.6.2023 11:11 Son Güncelleme: 17.6.2023 12:24

Mili Eğitim Bakanlığı’nın MESEM kursunu tamamladılar belgelerini aldılar

Nitelikli iş gücüne katkı sağlamak, işletmelerdeki çalışanların yaptıkları iş konusunda belge sahibi olmalarına katkı veren Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kursunu tamamlayanlara belgeleri Mersin’de düzenlenen törenle verildi. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Arbel Şirketler Grubu arasında yapılan çerçeve protokol kapsamında Mesleki Teknik Lisesi’yle yapılan törene kursiyerler ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Törende projede yer alan müdürlere de plaket verildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Mili Eğitim Bakanlığı’nın MESEM kursunu tamamladılar belgelerini aldılar

Makine bakım onarım, elektrik ve gıda teknolojileri alanlarındaki eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere verilen eğitimden memnun olduklarını dile getiren Arbel Şirketler Grubu Kurucu Başkanı Hasan Arslan, "Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ve nitelikli iş gücüne katkı sağlayan bu verimli projeyi, teşvik ile desteklediğinden dolayı devletimize çok teşekkür ediyorum. Projeye emek veren milli eğitim idarecilerimize, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Eğitim aldıkları alanda gerekli başarıyı sağlayarak belge almaya hak kazanan çalışanlarımızı da tebrik ediyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mili Eğitim Bakanlığı’nın MESEM kursunu tamamladılar belgelerini aldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA