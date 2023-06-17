Mili Eğitim Bakanlığı’nın MESEM kursunu tamamladılar belgelerini aldılar

Makine bakım onarım, elektrik ve gıda teknolojileri alanlarındaki eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere verilen eğitimden memnun olduklarını dile getiren Arbel Şirketler Grubu Kurucu Başkanı Hasan Arslan, "Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ve nitelikli iş gücüne katkı sağlayan bu verimli projeyi, teşvik ile desteklediğinden dolayı devletimize çok teşekkür ediyorum. Projeye emek veren milli eğitim idarecilerimize, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Eğitim aldıkları alanda gerekli başarıyı sağlayarak belge almaya hak kazanan çalışanlarımızı da tebrik ediyorum" dedi.