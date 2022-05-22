Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İngiltere'ye gidiyor

Bakan Özer'in, eğitimde karşılaşılan zorluklar ve fırsatların değerlendirileceği forum kapsamında çeşitli temaslarda bulunacağı aktarılan açıklamada, "24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Bakanlar Oturumu'nda ise 100'ün üzerinde ülkeden gelen eğitim bakanına hitap edecek. Dünyanın farklı bölgelerinden konuşmacıların katıldığı genel toplantılar ile belirli konulara odaklanılan özel grup toplantılarının yapılacağı forum kapsamında, 9 panel düzenlenecek. Panellerde, 'kaynakların nasıl daha etkili kullanılacağı, nasıl daha güçlü, destekleyici ve iyi bir eğitim sistemi kurulacağı' gibi soruların yanıtları aranacak. Dijital eşitlik, teknolojik gelişmeler ve yeniliklerin ele alınacağı panellerde, ülkeler yeni ve uzun vadeli sorunlara ilişkin tecrübe paylaşımında bulunacak" denildi.



'ÖĞRENME KAYIPLARI VE TELAFİSİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Dünya Eğitim Forumu'nun; eğitimcilere, eğitimin mevcut durumunu ve geleceğini diğer ülkelerle birlikte değerlendirme imkanı sunduğunu belirtti. Forumda ele alınacak tartışmaların, daha iyi bir gelecek için eğitim politikalarına yön vereceğini aktaran Özer, şunları kaydetti:



"Forum süresince, diğer ülke bakanları ile tecrübe paylaşımında bulunacağız. 2020 yılından itibaren maruz kaldığımız Kovid- 19 salgını, eğitim sistemlerinde de dünya çapında büyük bir krize sebep oldu. Salgın, çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri üzerindeki olumsuz etkisinin yanı sıra akademik hayatlarında da tahribata yol açtı. Forumda bu etkileri ele alarak özellikle öğrenme kayıpları ve bunların telafisi üzerinde değerlendirmeler yapma ve tecrübe paylaşımı imkanı bulacağız. Bunun yanı sıra ülkemizin özellikle son 20 yılda eğitim alanında yaptığı çalışmaları ve yatırımları, mesleki eğitimde geldiğimiz noktayı bu forumda diğer ülkelere anlatacağız." (DHA)