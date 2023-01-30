Milli Eğitim Bakanı Özer, Azerbaycan’da şehitlikleri ziyaret etti

Temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Özer, şehitliğin anıt defterine şunları yazdı:

"Yüce Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz,

Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun destansı kahramanlıklarını anmak ve Azerbaycan'ın bekası uğrunda kardeşlerinizle omuz omuza mücadele verirken yaptığınız fedakarlıkları yad etmek üzere, bugün manevi huzurunuzda bulunuyoruz.

Vermiş olduğunuz bu mukaddes mücadele, her birimizin kalbinde ölümsüz bir mahiyet kazanmıştır. Çanakkale Muharebelerine katılarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerinizin isimlerinin Gelibolu'da takdir ve saygıyla anıldığı gibi, sizin de isimleriniz başkent Bakü'nün bu değerli mekanında her daim aynı duygularla anılacaktır.

Azerbaycan'da kardeşlerinin yardımına koşan sizler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın temelini teşkil eden sarsılmaz dostluğun mimarları, ülkelerimizin sözde değil, özde kardeşliğinin en derin bağlarına dokunan nakışlarısınız.

'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' ve 'bir millet iki devlet' şiarlarıyla vücut bulan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ilelebet var olacaktır.

Bir toprak, ancak uğruna kan döküldüğünde 'vatan' olur. Kanlarının son damlasına kadar mücadele vererek bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm şehitlerimizin aziz hatırasını saygı ve minnetle bir kez daha anıyorum.

Ruhlarınız şad olsun."