Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitimde fırsat eşitliği artırılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, G20 ülkelerinin eğitim bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen zirveye video mesajla katıldı. Türkiye'nin sahip olduğu eğitim sistemi hakkında bilgi veren Özer, Türkiye'nin 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen ve 19 milyona yakın öğrenciye sahip olduğunu hatırlattı. Özer, "Hedefimiz her bir öğrencimize eşit nitelikte eğitim imkânı sunmak, onları dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilir seviyeye eriştirmek ve 21. yüzyıl becerileriyle donatarak geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamaktır" dedi.Eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi konusu olmak üzere bakanlığın yeni dönemde üç öncelikli alan belirlediklerini kaydeden Özer, "Özellikle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için bu dönem okul öncesi eğitime ağırlık verdik. Bu çerçevede 3-5 yaş aralığındaki okul öncesi eğitim okullaşma oranlarını OECD seviyesine çıkarabilmek için 2022 yılında 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfı yapmak üzere yola çıktık ve bu çalışmalar çerçevesinde kısa sürede 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 78'den yüzde 93'e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.Türkiye'nin son 20 yılda oldukça önemli ilerleme kaydettiğini söyleyen Özer, okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarında ciddi artışlar sağlandığını aktardı. Özer, "Üstelik bu büyüme kaliteye rağmen değil aksine kalite odaklı gerçekleşmiştir. Nitekim ülkemizin PISA ve TIMSS performansları bunu doğrulamaktadır. 15 yaş grubunda öğrenci sayısını en fazla artıran ülke olmamıza rağmen performansını da en çok artıran ülke Türkiye olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.