Milli Eğitim Bakanı Özer ’İmkanlarını seferber ettik’ diyerek duyurdu! Çocuklar medyayı daha bilinçli kullanacak

İmzalanan protokol kapsamında öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere dönük medya okuryazarlığı, siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığını önlemeye yönelik seminer, konferans, kongre, sempozyum, söyleşi, panel, çalıştay, yarışma ve etkinlikler düzenlenecek. Tüm eğitim kademelerinde medya okuryazarlığı bilincini geliştirmek amacıyla diğer derslerin öğretim programlarında medya okuryazarlığı konusuyla ilişkilendirilebilecek kazanımlara yönelik materyal hazırlanacak. İlköğretim 7. ve 8. sınıflarında seçmeli ders olarak okutulan Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı güncellenecek. EBA ve ÖBA dijital platformlarında yayımlanmak üzere dijital materyaller hazırlanacak.

SALDIRILARA KARŞI DİRENÇLİ OLMALILAR

Kovid-19 döneminde öğrencilerin eğitimlerini online olarak sürdürdüğünü hatırlatan Özer, internetin en fazla eğitim alanını etkilediğini belirtti. Dijital platformların sunduğu imkanların eğitim sistemi içine dahil edilmesini gerektiğini vurgulayan Özer, bilinçli kullanıcı olmak gerektiğini, medya okuryazarlığının artırılmasına yönelik yapılan işbirliğinin geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek gençlerin, sosyal medya üzerinden gelecek saldırılara çok daha dirençli, farkındalığı artırılmış bir nesil olmalarını sağlaması açısından kıymetli olduğunu dile getirdi.

ÇOCUKLAR BAĞIMLILIKTAN UZAK DURMALI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de çocukların medya karşısında olası tehlikelerden haberdar edilmesi için çok değişik mecra ve alanlarda Yunus Emre Enstitüsü ile beraber çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Şahin, "Sadece dijital medya okuryazarlığı değil, çocukların dijital bağımlılıktan uzak durmaları, ailelerin bilinçli birer medya tüketicisi olabilmeleri ve çocukların bilinçli medya tüketicisi olarak geleceğe yön vermeleri açısından önem taşıyan protokolü imzaladık" ifadesini kullandı.