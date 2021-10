Milli Eğitim Bakanlığınca verilen destekleme ve yetiştirme kurslarından, 7. ve 11. sınıf öğrencileri de faydalanabilecek

Tüm sınıf ve kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam ederken Millî Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere destek olmak için yeni adımlar atmayı sürdürüyor. Her ay yayımlanacak kaynak paketinin 5 bin sorudan oluşan ilki, "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresinden öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunuldu. 2. sınıftan 12. sınıfa her sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğrenme kayıplarının giderilmesi için hazırlanan kaynak desteğinin ardından yeni bir destekleme uygulaması daha hayata geçirildi.



Daha önce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezî sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileriyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı DYK'lerden, 7 ve 11. sınıf öğrencilerinin de faydalanmasına imkân sağlandı.



"16 EKİM İTİBARIYLA 7 VE 11. SINIFLAR İÇİN DE DYK AÇIYORUZ"

Tüm öğrencilerin yüz yüze eğitimle okullarıyla buluşturulmasının ardından öğrenme kayıplarının giderilmesi için her ay yardımcı kaynak destek paketi hazırlayacaklarını ve bu paketlerden ilkini dün yayımladıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:



"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12. sınıflardan sonra 7 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz. Öğrencilerimizin başvurularını 12-15 Ekim'de alacağız. Bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Diğer taraftan her ay destek paketi yayımlayacağız. Buna ilave olarak 7, 8, 11 ve 12. sınıflar içinde isteyen öğrencilerimizi Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinden destekleyeceğiz."

Ayrıca, DYK'ler aracılığıyla öğrenme kayıplarını öncelikli olarak ölçeceklerinin ve sunulacak destekleri bu ölçme bulgularına göre belirleyeceklerinin altını çizen Bakan Özer, "2. sınıftan 12. sınıfa tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ile 7, 8, 11 ve 12. sınıflarımıza yönelik DYK'lerle öğrencilerimizin her türlü taleplerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.