Milyonlarca öğrenci ter dökecek! YKS’de ilk oturum başladı

Son dakika... YKS ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak.

3 milyon 243 bin 425 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giriyor. 10.15'te başlayan oturumda adayların 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakikası olacak.