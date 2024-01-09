Minikler 112 ile tanıştı

İstanbul'da okullarda uygulanacak "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" Eğitim Programı başlangıç töreni Bahçelievler Siyavuşpaşa İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törende, öğrenciler ve katılımcılar ile birlikte, acil müdahale çadırı, 112 ambulansı, motosiklet ambulans, 4 yataklı ambulans, UMKE atak aracı, UMKE haberleşme aracı ve kar paletli ambulansla saha uygulama eğitimi yapıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, halk sağlığı ve acil hizmetler konusunda toplu bir konsept halinde ilk kez eğitim programı hazırladıklarını vurguladı. Memişoğlu, "Öncelikli hedefimiz, ilköğretim çağındaki yaklaşık 900 bin öğrenciye sağlıklı bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenmeyi, bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan uzak durmayı, fiziksel aktivitenin önemini, deprem gibi olası bir afette nasıl korunulacağını öğretmek" dedi.