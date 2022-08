Minikler adaptasyonda zorlanabilir

2 milyondan fazla okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için ders zilinin çalmasına 5 gün kaldı. Bu öğrenciler için uyum eğitimleri 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okula uyum sürecinde yaşanan zorlukların her çocukta farklı olabileceğini söyleyen uzmanlar, "Bazı çocuklar yeni düzene kolay uyum sağlayıp zorlanmadan okul düzenine geçebilirken, bazıları okula uyum konusunda zorlanabilir. Bu sürecin normal olduğunu bilerek sabırla hareket etmek oldukça önemli" uyarısında bulundu. Okula başlamanın hem çocuklar hem de ebeveynler için heyecan verici bir durum olmakla beraber bir yandan da kaygılı bir dönem olduğunu söyleyen uzman psikologlar, "Okula adaptasyon süreci her çocuk için farklı bir deneyimdir. Evdeki düzenden ilk kez ayrılan çocuğun kaygılanması olası bir durumdur, ancak anne ve babanın da kaygılı olması çocukların kaygı düzeyini artırabilir" dedi.Bulunduğu ortamda kendini güvende hissetmeyen çocuğun, arkadaşlarıyla olan iletişiminde de endişeli ve çekingen davranabileceğini belirten uzmanlar, "Bu problemler çocuğun okul hayatı için olumsuz etkilere sebep olabilir. Ebeveynler çocuğuna okulun neden gerekli ve faydalı olduğunu, aslında arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri bir yer olduğunu, yaşadığı kaygının gayet normal olduğunu açık ve yalın bir dille anlatmalı. Ebeveynlerin eğer kendi endişeleri varsa okul yönetimi ile bu endişelerini mutlaka paylaşmalı" dedi. Uzmanlar ebeveynlere, çocuklarının okula adaptasyon sürecini hızlandırmak için şu önerilerde bulundu:Çocuğunuzun okul saatleri, öğretmen, sınıf, düzen hakkında okulla ilgili detaylı bilgiye sahip olmasını sağlayın. Belirsizlik çocuğun kafasının karışmasına ve kaygıya sebep olur.Güven veren sohbetler edin, onu rahatlatın, yanında olmadığınızda bile onun mutlu, huzurlu ve güvende olacağına dair açıklamalar yapın.Okul çıkışı onu tam zamanında alacağınızı ya da servise bineceğini, evde mutlaka karşılayacak bir yakınının olduğunu ona mutlaka açıklayın. Açıklamanız net ve basit cümlelerle olmalı. Çocukların aklında belirsizlik olmamalı.Anne ve babalar, çocuklarının okula adaptasyon döneminde zorlansalar da sabırla her zaman onlara destek olacaklarını ve çocukların da aynı şekilde sabırlı olmaları gerektiğini anlatmalılar. Okulun güvenli olduğu anlatılmalı.Tatil boyunca uzun süredir ev düzenine alışmış olan çocuklar için uyku düzeni açısından zorlu bir dönem olabilir. Yeni okul dönemi başlamadan önce uyku düzeninizi oluşturmaya başlamalısınız. Her zamanki yatış saatinden 1 veya 1 buçuk saat erken uyku rutinlerinize başlamanız uykuya geçiş için çocuğunuzu hazırlayacaktır.Çocuklar endişelerini öğretmeni veya arkadaşları ile daha kolay paylaşabilirler. Ebeveynler her okul gününden sonra çocukları ile çok kısa süreli olmak şartıyla günü değerlendirdikleri keyifli bir sohbet organize edebilir, duygularını, onu üzecek veya endişelendirecek bir durumun olup olmadığını sorabilirler. Bu gibi kısa değerlendirmelerle ebeveynler sorunlara büyümeden müdahale edebilirler.Okulla ilgili kaygı, gitmek istememe, öfke, hırçınlık gibi durumlarda sınıf öğretmeninden veya okuldaki rehberlik biriminden destek alarak işbirliği içinde bu süreci daha sağlıklı atlatabilirsiniz.