Mühendisliklerde şans yüksek tıp ve hukukta dikkatli olun

2023 üniversite resmi tercih süresi devam ediyor. Tercihler 8 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Adaylar bu yılki sınav sonuç belgelerinde 2021 ve 2022 yıllarına göre daha dengeli sonuçlarla karşılaşmıştı. 2021'deki YKS oldukça zor bir sınavdı. Bu nedenle adaylar düşük netler çıkarmış ancak yüksek sıralamalar elde etmişti. 2022'de ise tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Netler yüksek, başarı sıralamaları ise düşük oldu. Bu yıl ise alınan puanlar ile elde edilen başarı sıralamaları birbiriyle dengeli oldu. Tercih yapmak son iki yıla göre daha kolay olacak. Şimdi adayların en çok merak ettiği konu, elde ettikleri başarı sıralamalarıyla hedefledikleri bölümlere yerleşip yerleşemeyecekleri. Peki en çok tercih edilen programlara bu yıl hangi başarı sırası aralığındaki öğrenciler yerleşebilecek? Kontenjanları azaltılan tıp, hukuk ve mimarlık gibi programlarda başarı sırlamaları yükselebilir. Bu bölümleri hedefleyen adayların temkinli bir tercih listesi oluşturması gerekiyor. Öte yandan sıralama barajı 300 bin olan bilgisayar ve yazılım mühendisliği programlarında kontenjan artışı olduğu için bu bölümlere yerleşmek daha kolay olacak.SABAH, Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ile adaylar için çok önemli bir referans olacak çalışma hazırladı. Hangi bölüme hangi son sıradaki aday girebilecek? Geçen yıl en çok tercih edilen programlar nelerdi? Bu yılki öngörüler neler? İşte en popüler programlar için devlet üniversitelerinde gereken sıralar:125 bin sıralama barajı koşulu olan hukukta bu yıl ciddi bir kontenjan azalması var. 951 azaltılma yapıldı. Bu yılki kontenjan 9 bin 949. Geçen yıl 221 bin 139 aday tercih etmişti. Geçen yıl EA puan türünde en üst sırası 164, en alt sırası 58 bin 874 olan adaylar hukuk programına yerleşti. Sıralaması 58 bine kadar olanlar yazabilir.50 bin sıralama barajı koşulu var. Kontenjanı bu yıl 177 azaltılarak 14 bin 914 oldu. Geçen yıl 240 bin 606 aday tercih etti. SAY puan türünde geçen yıl en üst sırası 716, en alt sırası 30 bin olan aday yerleşti. Bu yıl biraz daha yükselebilir. 28 binde kapanabilir.Sıralama barajı 80 bin. Geçen yıl 171 bin 68 aday tercih etmişti. Kontenjanı 6 bin 297. Geçen yıl SAY puan türünde 11 bin 101'inci aday ile 43 bin 211'inci sıralama aralığındaki adaylar yerleşti. Bu yıl da sıralaması 43 bine kadar olan adaylar yazabilir.Sıralama barajı 100 bin. Bu yılki kontenjan 3 bin 21. Geçen yıl 77 bin 729 aday tercih etmişti. En üst taban sıralama 28 bin 137, en alt sıralama ise 59 bin 728 oldu. Bu yıl da SAY puan türünde başarı sıralaması aynı aralıkta olan adaylar yerleşebilir.Geçen yıl 6 bin 433 aday tercih etti. Kontenjanı 389. SÖZ puan türünde başarı sıralaması 950 bine kadar olan adaylar tercih yapabilir.Geçen yıl 175 bin 408 aday tercih etti. Kontenjanı 4 bin 462. SÖZ puan türünde başarı sıralaması 33 bine kadar olan adayların yerleşme şansı var.Geçen yıl 88 bin 952 aday tercih etti. Bu yılki kontenjan 2 bin 714. SÖZ puan türünde 20 bin 894'e kadar olan adaylar yerleşebilir.Geçen yıl 52 bin 28 aday tercih etti. 3 bin 716 kontenjanı var. SÖZ puan türünde başarı sırlaması 1 milyon 494 bine kadar olan adaylar yerleşebilir.En çok tercih edilen bölümlerin başında. Geçen yıl tam 221 bin 556 aday tercih listesine yazdı. Bu yılki kontenjan 5 bin 159. Geçen yıl EA puan türünde en üst sıralamadan 1316'ncı aday yerleşmişti. 204 bininci sıralamaya kadar olan adaylar yerleşebilir.En çok tercih edilen bölümlerden biri daha olan hemşirelik için geçen yıl tam 507 bin 162 aday tercihte bulunmuştu. Ancak bu yıl kontenjanları en çok azaltılan bölümlerden biri oldu. Yeni kontenjan 14 bin 307. Başarı sıralaması 212 bine kadar olan adaylar yerleşebilir.220 bin 783 aday tercih etti. Kontenjanı uzun bir aradan sonra ilk kez bu yıl yükseltildi. Kontenjanı 326 artarak 9 bin 976 oldu. Dolayısıyla bu yıl yerleşme şansı arttı. 1 milyon 720 bininciye kadar olan adaylar yerleşebilir.Geçen yıl 112 bin 116 aday tercih etti. Kontenjanı 4 bin 831. İngilizce DİL puan türünde başarı sıralaması 60 bine kadar olan adaylar yerleşebilir.Geçen yıl 116 bin 478 aday tercih etti. Kontenjanı 4 bin 47. DİL puan türünde başarı sıralaması 32 bin 74'e kadar olan adaylar tercih edebilir.Geçen yıl 6 bin 773 kişi tercih etti. Kontenjanı 556. Başarı sıralaması 71 bin 265'e kadar olan adaylar yerleşebilir.Geçen yıl 30 bin 50 aday tercih etti. Kontenjanı 2 bin 96. Sıralaması 88 bin 683'e kadar olan adaylar yerleşebilir.Kontenjanı en çok artan bölüm oldu. Bu yılki kontenjan 9 bin 855. Geçen yıl 304 bin 61 aday tercih etti.300 bin başarı sıralamasını geçen adaylar rahatlıkla yerleşebilir.Geleceğin meslekleri olarak bilinen yazılım mühendisliği en çok tercih edilen bölümlerin başında geliyor. Geçen yıl 73 bin 622 aday tercih etti. Bu yılki kontenjan 1826. SAY puan türünde başarı sıralaması 205 bine kadar olan adaylar yerleşebilir.Bu yılki kontenjan 92. Geçen yıl 1321 aday tercih etti. SAY puan türünde başarı sıralaması 84 bine kadar olan adayların yerleşme şansı var.