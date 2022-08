Ne okusam ne olsam? İstihdam alanı geniş meslekler

Üniversite adayları tıp, hukuk, diş hekimliği ya da mühendislik gibi alanlara ''kolay iş bulurum'' düşüncesiyle daha çok ilgi gösteriyor. Öte yandan popüler bölümler arasında yer almayan, ancak sektörde farklı farklı alanlarda iş olanakları oldukça geniş olan meslekler var. ''Bu bölüm mezunları iş bulamaz'' diye düşünülen bir başka grup da nerede çalışabileceği pek anlaşılmayan bu programlar. Kariyer Uzmanı Erdem Özeren ismine aldanmadan, geniş açıdan bakarak mezuniyetle ilgili çalışma alanlarını her bölüm için şöyle derledi:MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK: Türkiye'de iş imkânı yok dense de her geçen gün ihtiyacın arttığı alanlar var. Her kanser kişiye özel, tedavisi de kişiye özel, teşhisi için de Moleküler Biyoloji mezunlarına ihtiyaç var. Bu programdan mezun kişiler kanser araştırma merkezlerinde rahatlıkla iş bulabilirler. Tüp bebek merkezlerine olan ihtiyaç da her geçen gün artıyor, kişiye özel tedavi yöntemleri için Moleküler Biyoloji mezunlarına ihtiyaç var.KİMYA: Kimya mezunları yalnızca laboratuvarda çalışmıyor. İnsan vücuduyla temas eden tek kimyasal da ilaçlar değil. Türkiye'de büyüyen temizlik ve kozmetik ürünleri üretimi kimya mezunlarına ihtiyaç duyuyor.ULUSLARARASI İLİŞKİLER: Uluslararası Ticaret ile karıştırılan, İşletme mezunlarının yaptığı işlere yönelen, adında "ilişki" var diye iletişim ile ilgili olduğu düşünülen Uluslararası İlişkiler mezunlarının çok azı Dışişleri'nde çalışabiliyor. Oysa turizm sektöründe tarih bilgisi ile onlara ihtiyaç hep var. Ayrıca ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında (STK) da proje yönetimi işleri onlar için harika fırsatlar barındırıyorSOSYOLOJİ: Uluslararası ilişkiler gibi STK kariyeri imkânı olan bir başka bölüm sosyoloji programları. Psikolojiye geçmeden de insanlarla ilgili iş yapabilirler. Pazarlama ve iletişim alanlarında sosyologlara ihtiyaç var. Pazar araştırmaları yalnızca seçim dönemlerinde olmuyor. Sosyoloji mezunları pazar araştırmaları ile markaların ihtiyaçlarına uygun donanımla mezun olursa iş fırsatları artıyor. İşletme ile ÇAP, yan dal ya da yükseklisans ise kariyer yolunda kolaylaştırıcı.TARİH, ARKEOLOJİ, COĞRAFYA: Turizmin önemini biliyoruz. Peki turizm yalnızca Ege ve Akdeniz'de 5 yıldızlı otellerde mi? Tarih turizmi gerek yerli gerek yabancı turistler için Türkiye'de her geçen gün gelişiyor. Tarih ve arkeoloji gibi bölüm mezunları için fırsatlar artıyor. Ancak bu alanlarda yabancı dil bilgisi çok önemli.TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Öğretmen olamazsa başka iş bulamaz denen bölümümüze olan ihtiyaç aslında çok yüksek. Tüm şirketlerin web siteleri, sosyal medya hesapları var ve her mecrada özellikle metin yazarlığı yapabilen içerik üreticilerine ihtiyaç var.YABANCI DİL-EDEBİYAT BÖLÜMLERİ: Bir başka öğretmenlik olmazsa işsiz kalır diye düşünülen bölüm grubu. Çift dil bilen mezunlar olarak tüm dil ve edebiyat mezunları içerik üretimi ve metin yazarlığı alanında iş bulabilirler.