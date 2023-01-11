NUN Okulları öğrencilerinden IB başarısı

"DİNAMİK KARİYER PLANLAMA PROGRAMI UYGULUYORUZ"

Üçüncü mezunlarını verecekleri 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencileri hem Türkiye'de hem de dünyada en saygın ve başarılı akademik altyapıya sahip okullara yerleştirmenin gururunu yaşayacaklarını aktaran Üye, şunları söyledi:

"Zira mezun verdiğimiz ilk iki yıl, bu başarının en büyük şahidi. Bu sene de katlanarak artan bir başarı söz konusu. Öğrencilerimizin başarılarına şahit olmak ve emeklerimizin karşılıksız kalmadığını görmek çok sevindirici ve ülkemiz için ümit verici. Bu gençlerimizden milletimiz ve tüm insanlık adına son derece güzel ve faydalı çalışmalar bekliyoruz."

Üye, gelecek günlerde yurt dışındaki üniversitelere başvuru ve kabul süreçlerine odaklanacaklarını anlatarak, aynı zamanda da öğrencilerin yoğun bir şekilde yurt içindeki üniversiteler için hazırlanmaya devam ettiklerini kaydetti.

Lise hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye ve halihazırdaki kabiliyetlerini de geliştirmelerine rehberlik etmeye gayret gösterdiklerini belirten Üye, şunları kaydetti:

"Bu amaca matuf olarak kariyerlerini planlamalarında yol gösterici olacak bir dinamik kariyer planlama programı uyguluyoruz. Tüm bunların öğrencilerimize, dünyadaki akademik altyapısı kuvvetli pek çok farklı okulundan kabuller alma şeklinde döndüğünü görüyoruz. Bu doğrultuda, liseden ne istediğini bilen ve hedefine kilitlenmiş bireyler olarak mezun olan öğrencilerimizin doğru ve isabetli tercihler yapmak suretiyle geleceklerine en iyi şekilde hazır olacaklarına ve tüm insanlık için çalışmalarına devam edeceklerine inancımız sonsuz."