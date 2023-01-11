NUN Okulları öğrencilerinden IB başarısı

NUN Okullarından yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, IB diploma programı sınavlarında geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de yüzde 100 başarı elde etti. Buna göre 12'nci sınıf öğrencilerinin tamamı, IB programını başarıyla tamamlayarak uluslararası geçerliliği olan IB diplomasını veya sertifikasını almaya hak kazandı.
BİR ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI
Dünya çapında 150'den fazla ülkeden 4 bin 500 okulun iştirak ettiği ve 200 bin öğrencinin eğitim gördüğü IB diploma programında sınava giren NUN Okulları öğrencilerinin yüzde 27'si 40 ve üzeri puan almayı başarırken, bir öğrenci de üstün başarı göstererek 45 tam puan aldı.
NUN Okullarının 3 yıldır artan diploma not ortalaması 2022 yılı itibarıyla 37'ye yükselerek yine dünya ortalamasının üzerine çıktı.
"BU ULUSLARARASI DİPLOMA, ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ AVANTAJLAR SUNUYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye, NUN Okullarının kuruluşundan bu yana tüm yaş gruplarında IB eğitim modelini ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatını, misyon ve vizyon hedefleri doğrultusunda medeniyetin değerleriyle harmanlayarak tamamen özgün bir eğitim modeli geliştirdiğini kaydetti.
Üye, IB diploma programındaki kazanımların, NUN Okullarının temel prensip ve ilkeleriyle de güzel bir sentez oluşturduğunu anlatarak, ayrıca bu uluslararası diplomanın öğrencilere yurt içi ve yurt dışında son derece önemli avantajlar sunduğunu belirtti.
"DİNAMİK KARİYER PLANLAMA PROGRAMI UYGULUYORUZ"
Üçüncü mezunlarını verecekleri 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencileri hem Türkiye'de hem de dünyada en saygın ve başarılı akademik altyapıya sahip okullara yerleştirmenin gururunu yaşayacaklarını aktaran Üye, şunları söyledi:
"Zira mezun verdiğimiz ilk iki yıl, bu başarının en büyük şahidi. Bu sene de katlanarak artan bir başarı söz konusu. Öğrencilerimizin başarılarına şahit olmak ve emeklerimizin karşılıksız kalmadığını görmek çok sevindirici ve ülkemiz için ümit verici. Bu gençlerimizden milletimiz ve tüm insanlık adına son derece güzel ve faydalı çalışmalar bekliyoruz."
Üye, gelecek günlerde yurt dışındaki üniversitelere başvuru ve kabul süreçlerine odaklanacaklarını anlatarak, aynı zamanda da öğrencilerin yoğun bir şekilde yurt içindeki üniversiteler için hazırlanmaya devam ettiklerini kaydetti.
Lise hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye ve halihazırdaki kabiliyetlerini de geliştirmelerine rehberlik etmeye gayret gösterdiklerini belirten Üye, şunları kaydetti:
"Bu amaca matuf olarak kariyerlerini planlamalarında yol gösterici olacak bir dinamik kariyer planlama programı uyguluyoruz. Tüm bunların öğrencilerimize, dünyadaki akademik altyapısı kuvvetli pek çok farklı okulundan kabuller alma şeklinde döndüğünü görüyoruz. Bu doğrultuda, liseden ne istediğini bilen ve hedefine kilitlenmiş bireyler olarak mezun olan öğrencilerimizin doğru ve isabetli tercihler yapmak suretiyle geleceklerine en iyi şekilde hazır olacaklarına ve tüm insanlık için çalışmalarına devam edeceklerine inancımız sonsuz."