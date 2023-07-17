Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencisi Furkan Kuyucak İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU) Öğrenci Forumunda KKTC'yi temsil etti. 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde İngiltere'de düzenlenen IAMU Öğrenci Forumu; yeni nesil denizcilik sektörü liderlerine, sektörün dünyadaki önde gelen araştırmacıları, eğitimcileri ve uzmanları ve dünyanın dört bir yanından gelen denizcilik öğrencileri ile bağlantı kurma ve iş birliği yapma fırsatı sundu.

3 gün süren Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU) Öğrenci Forumunda, atölye çalışmaları ve teknik gezi gerçekleştirildi. İki günü süren atölye çalışmaları boyunca öğrenciler, uygulama yaparak, ele alınan projelerin altında yatan sorunların tespitiyle ilgili çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda sorunların tespitinin yanında bunlarla başa çıkmak için özgün öneriler ve çözümler üretildi. Forumun son gününde yapılan teknik gezide ise katılımcılar denizcilikle ilgili mekanları ziyaret ederek denizcilik tarihi hakkında bilgi edindi. Birbirinden farklı değerleri inceleme şansı yakalayan öğrenciler, bilgilerini genişletti.

Denizcilik sektöründe küresel bir etkinlik olarak değerlendirilen IAMU Öğrenci Forumunun sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi. Öğrenci Forumunda Girne Üniversitesi'ni temsil eden Furkan Kuyucak'a ise belgesini IAMU İcra Direktörü Takeshi Nakazawa takdim etti.