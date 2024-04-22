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Giriş Tarihi: 22.4.2024 14:36 Son Güncelleme: 22.4.2024 15:00

Öğrenciler tarımı okul çiftliğinde öğreniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlınca başlatılan ‘Okulda Çiftlik’ Projesi çerçevesinde Adana’da öğrencilerle beraber okul bahçesine meyve fidanı dikimi yapıldı. Çocuklar, okul bahçelerinde bitkisel üretimin yanı sıra kümes hayvanlarının bakımını ve hayvansal üretimi de öğrenmesini amaçlayan proje Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Öğrenciler tarımı okul çiftliğinde öğreniyor

"Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek" sloganıyla devam eden proje çerçevesinde Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal Sarıçam Hocallı Mahallesi Türk Kadınlar Birliği Ortaokulunda öğrencilerle birlikte okul bahçesine meyve fidanı dikti. Öğrencilerle tarım üzerine sohbet eden Kaymakam Dayanç ve İl Müdürü Kökçüoğlu, şaftali fidanlarını öğrencilerle birlikte toprakla buluşturup ilk can suyunu da birlikte verdiler.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında başlatılan 'Okuldaki Çiftlik Projesi' ile çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmalarını, bilinçlenmelerini, aidiyet duygusu geliştirmelerini ve harekete geçmelerini hedeflemekteyiz" dedi.

Proje kapsamında okul bahçesine 40 adet narenciye ve sert çekirdekli meyve fidanı dikimi yapılırken 60 metrekare alana da sera kurularak sebze yetiştirilmesi sağlanacak.

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Öğrenciler tarımı okul çiftliğinde öğreniyor
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