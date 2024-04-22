Öğrenciler tarımı okul çiftliğinde öğreniyor

"Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek" sloganıyla devam eden proje çerçevesinde Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal Sarıçam Hocallı Mahallesi Türk Kadınlar Birliği Ortaokulunda öğrencilerle birlikte okul bahçesine meyve fidanı dikti. Öğrencilerle tarım üzerine sohbet eden Kaymakam Dayanç ve İl Müdürü Kökçüoğlu, şaftali fidanlarını öğrencilerle birlikte toprakla buluşturup ilk can suyunu da birlikte verdiler.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında başlatılan 'Okuldaki Çiftlik Projesi' ile çocukların tarım, orman, doğa ve doğal yaşam konularında farkındalık oluşturmalarını, bilinçlenmelerini, aidiyet duygusu geliştirmelerini ve harekete geçmelerini hedeflemekteyiz" dedi.

Proje kapsamında okul bahçesine 40 adet narenciye ve sert çekirdekli meyve fidanı dikimi yapılırken 60 metrekare alana da sera kurularak sebze yetiştirilmesi sağlanacak.