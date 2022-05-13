Öğrencilerden SABAH’a anlamlı ödül

Ödül töreni, 12 Mayis 2022 Persembe günü, İstanbul Medipol Üniversitesi ev sahipliğinde, İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kampüsü'nde gerçekleşti.

Ödül törenine görüntülü olarak katılan Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İsa Tatlıcan, kendisine bu ödüle layık gören girişimci gençlere teşekkür etti ve Turkuvaz Medya olarak genç yeteneklere her zaman kapılanının açık olduğunun altını çizdi.

Dernek başkanı Ayşen Laçınel, açılış konuşmasında, pandemide umut olmak ve gençlerin yolunu açmak amacı ile kurdukları Gençler İçin İyilik Derneği'nde eğitimler, çalıştaylar ve yarışmalar ile gençleri, hayata donanımlı olarak hazırlamayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, "gençler kendilerine ilham veren örnek aldıkları isimleri de seçerek "Yılın En Başarılı" olan alanının liderlerine de ödül vermek istedi" diyerek amaçlarını ve organizasyonu açıkladı ve "deniz yıldızı hikâyesindeki gibi ulaşılan her genç için fark ediyor, fark yaratıyoruz" diyerek derneği destekleyenlere teşekkür etti.