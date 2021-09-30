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Giriş Tarihi: 30.9.2021 16:04 Son Güncelleme: 30.9.2021 16:16

Öğrencilerin bitirme projesi kitap oldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Öğrencilerin bitirme projesi kitap oldu

Biyomedikal Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinin tasarladığı bitirme projeleri Hollanda merkezli yayınevi tarafından “Sağlık Sorunlarına Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları” adlı kitapta toplandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinin tasarladığı bitirme projelerini bir araya getiren "Modern Practical Healthcare Issues in Biomedical Instrumentation - Sağlık Sorunlarına Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları" kitabı Hollanda merkezli yayınevlerinden Elsevier tarafından kitaplaştırıldı. Kitapta, hastanelerde ve evde kullanılan çeşitli tıbbi cihazların tasarımları, uygulama ve çalışma prensipleri açıklanarak önemli bir bilimsel kaynak haline getirildi.

SAĞLIK SORUNLARI İÇİN AKILCI ÇÖZÜMLER

Geliştirilen projeler arasında üç boyutlu yapay kol, el felci hastaları için düşünce ile hareket sağlayabilen akıllı eldiven, bel fıtığı hastaları için akıllı ceket, görme kaybı olan hastalar için ultrasonic gözlük ve akıllı baston, duyma kaybı için işitme destek cihazı, bulaşıcı hastalık taşıyan hastalara temassız destek robotu, felç hastaları için tekerlekli sandalyeyi yönlendiren akıllı şapka, hareket eden araçta sürücünün kalp krizi geçirmesi durumunda devreye giren araç durdurma sistemi gibi birçok pratik cihazın prototipleri yer alıyor.

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Öğrencilerin bitirme projesi kitap oldu
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