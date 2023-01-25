Öğrencilerin canlandırdığı konferansa 58 farklı okuldan 400 öğrenci katıldı

Gündoğdu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, MUN toplantılarının 6'ncısını yaptıklarını ve bu konuda oldukça tecrübelendiklerini ifade edip, "Öncelikle çok önemli, büyük ve geniş katılımlı böylesine prestijli bir konferansı düzenleyen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Şehir içi ve şehir dışından gelen katılımcı öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

G-MUN 2023'ün Genel Başkanları Birbey Özcan Ulaşer ve Çağla Hızlı, "3 aylık emeğin ardından gerçekleştirdiğimiz Gündoğdu Model Birleşmiş Milletler Kongresi (GMUN 2023) delegelerimize bir dünya vatandaşı olarak, toplum önünde konuşma, özgüven, araştırma ruhu ve ortaya çıkan problemleri çözüm odaklı kontrol etme yetisi sağladı. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Bu güzel deneyimde yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştular.

Eğitim yöneticisi Burhan Börü ise "AGK Meclis öğrencilerimizle birlikte 3 aylık hazırlık süreci sonrasında G-MUN 2023'ü gerçekleştirdik. Bu konferanslar sayesinde öğrencilerimizin İngilizce dil yeteneği ve özgüvenlerinin geliştiğini, araştırma, yazma, tartışma, topluluk önünde konuşma, fikirlerini ifade etme gibi çok önemli kazanımlar elde ettiğini gördük katılımcı tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.