Öğrencilerin tasarladığı robot ve oyunlara büyük ilgi

YKS binası içinde kurulan stantlarda, öğrencilerin kodladığı yılan oyunu, kendilerinin geliştirdiği hesap makineleri, barkod oluşturma uygulamaları ve sanal gerçeklik gözlükleri kullanarak oynanan oyunlar yoğun ilgi gördü. "Teknoloji ile ilgili tişört dizayn" yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere okul müdürü Asım İdris tarafından sertifikaları takdim edildi.

Bilgisayar Bölümü Başkanı Mert Mertkaya, "Hayatımızı şekillendiren ve düzenleyen kodları öne çıkarmak ve teknolojiyi verimli kullanarak amacımıza ulaştık. Kodlama gibi geleceği çok yüksek olan bu dalda öğrencilerimiz bir şeyler üretirken gözlerinde oluşan heyecan ve yaşadıkları mutluluk bu alanı meslek olarak da seçebileceklerini bizlere kanıtlıyor. Hayatımızı kolaylaştırma ve eğlenceli kılma adına yapacakları her çalışmada onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.