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Giriş Tarihi: 7.6.2023 10:04

Öğrencilerin ulaşımı kolaylaştırılıyor, dersler kayıt altına alınıyor

Selçuk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen "Engelsiz Üniversite Ödülleri"nde 37 bayrak alarak ilk sırada yer aldı.  YÖK, üniversitelerde engelsiz bir ekosistem oluşturulmasını teşvik etmek üzere 2018'den bu yana "Engelsiz Üniversite Ödülleri" veriyor.

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Öğrencilerin ulaşımı kolaylaştırılıyor, dersler kayıt altına alınıyor

Üniversitelere mekanda, eğitimde ve sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik alanlarında başarılı olmaları durumunda bayrak veriliyor. Bu yıl 97 üniversiteden toplam bin 91 başvuru alındı, 56 üniversite 295 bayrak almaya hak kazandı. SABAH'a açıklama yapan 43 yaşındaki Türkiye'nin en genç rektörü olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, "37 bayrakla ilk sırada yer aldık.



Üniversitelerin dezavantajlı olan grupları topluma kazandırması adına çok büyük misyonlar üstlendiğini görüyoruz. 250 engelli öğrencimiz var. Hepsiyle görüşerek istediklerini sordum. Ders notlarına erişmede sorunları olduğunu söylediler. Bir stüdyo oluşturup kayıt yapmaya başladık. Ulaşım noktasında sorunları aşmaya çalıştık.



Öğrencilerin geliş gidişlerinden, ders materyallerine kadar her şeyle ilgileniyoruz. Görme engelliler için yürüyüş yollarımız var. Rampasız fakültemiz kalmamıştır. Öğrencilerimizin hastanede randevularını da biz ayarlıyoruz" ifadesini kullandı.

"BİSİKLETLE GİDİP GELİYORUM"
Çevreci bir kampüs olmak için uğraştıklarını dile getiren Aksoy, "Evrak getir- götürünü elektrikli araçlarla yapıyoruz. Ben Türkiye'nin şu anki en genç rektörüyüm.
Fakülteye bisiklet sürerek ve tramvayla gidip geliyorum. Şaşıran, selfie çektiren, alkışlayan, anlatıyorlardı inanmıyorduk diyenler oluyor" dedi.

TEK MERKEZ
Üniversite hastanelerine bağlı tek serebral palsi merkezini de üç gün önce açtıklarını söyleyen Aksoy, "Otizmli çocukların eğitim aldığı bir merkez. Başvuranları seçiyoruz, 50 öğrenciye eğitim verebilecek durumdayız. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ruhsatlı bir de engelli diş tedavi ünitemiz var, bireyler burada muayene olabiliyor" açıklamasını yaptı.

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Öğrencilerin ulaşımı kolaylaştırılıyor, dersler kayıt altına alınıyor
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