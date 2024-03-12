Öğrencilerinin eserleri ARTANKARA’da sergilendi

Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Alanı öğrencilerinin 45 eseri, ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda adlarına düzenlenen stantta yer aldı. Eserler Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri tarafından tam not aldı. Güzel Sanatlar Liselerinin Fikir Babası İmoga Grafik Sanatlar Müzesi kurucusu Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, öğrencilerle buluşarak bir eserini Ankara Güzel Sanatlar Lisesine armağan etti. Müzik alanı öğrencileri ise fuara katılan sanatseverlere piyano eşliğinde mini konser verdi.

GENÇ SANATÇILAR FUARDA

Ulusal ve uluslararası galeriler, müzeler, sanat inisiyatifleri, özel koleksiyonlar, sanat okulları, sanat projeleri ve sanat malzemeleri üreten firmaların yer aldığı ARTANKARA'da birçok ülkeden sanatçı yer aldı. Ankara Güzel Sanatlar Lisesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bilim Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı, Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, IlyaRepin St. Petersburg State Academy Of Arts, Trakya Üniversitesinden de genç sanatçılar fuara katılım sağladı.