Öğrenciye 5 yıldızlı otel konforunda yurt desteği

"Peygamber Efendimiz, 'Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli' buyuruyor. Biz de bu anlamda birçok hizmet sunuyoruz ama buna yardım demiyoruz ve reklamını yapmıyoruz. Kimse babasının parasını vatandaşımıza veya öğrencilerimize sadaka olarak vermiyor. Biz vatandaşımızın cebinden çıkan parayı ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilerimize hizmet olarak sunuyoruz. Bunun reklamı olmaz." dedi. Keçiören Belediyesi olarak üniversite öğrencilerine burs verdiklerini de söyleyen Altınok, "Belediye olarak üniversite öğrencilerimize geçen yıl 500 TL burs vermiştik, bu yıl 600 TL burs veriyoruz." diye konuştu.