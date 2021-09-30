Öğrenciye 5 yıldızlı otel konforunda yurt desteği

Üniversite öğrencilerinin yurt sorunlarının çözümü için AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin "Bütün AK Partili belediyeler sonuna kadar öğrencilerimize yardımcı olacaklar" açıklamasının ardından başkentte de AK Partili belediyelerden peş peşe çözüm açıklamaları geliyor.
Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrencileri 5 yıldızlı otel konforundaki misafirhanelerde konaklattıklarını belirten ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin reklam konusu edilmelerini Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 18 milyar, Keçiören Belediyesi`nin bütçesi 600 milyon. Biz misafir ettiğimiz öğrencilerimizi 5 yıldızlı otel konforundaki mekanlarımızda kahvaltı , yemek ve hijyen kitlerini vermek suretiyle konaklatıyoruz.
Herhangi bir siyasi rant elde etmek için de öğrencilerimizi afişe etmiyor, geleceğimize yatırım yapıyoruz. Algı yönetimi ile siyaset yapılmaz. Siyaset eserler ortaya koyarak, gönüller alarak, gönüllere dokunarak yapılır." dedi. Ankara'da yurt sıkıntısı yaşayan öğrencilerin gündeme gelmesiyle birlikte harekete geçen Keçiören Belediyesi yetkilileri, Başkan Turgut Altınok'un talimatı ile öğrencileri konforlu misafirhanelerde ağırlamaya başladı.
Sabah akşam kahvaltıları ve yemekleri verilen genç öğrencilere günlük kolonya, dezenfektan ve maskeden oluşan hijyen kiti de temin ediliyor. Ankara'ya gelen öğrencileri mağdur etmediklerini ve belediye başvuru yapan tüm öğrencileri konaklatmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenciler üzerinden yaptığı reklamı ise şu sözlerle eleştirdi:
"Peygamber Efendimiz, 'Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli' buyuruyor. Biz de bu anlamda birçok hizmet sunuyoruz ama buna yardım demiyoruz ve reklamını yapmıyoruz. Kimse babasının parasını vatandaşımıza veya öğrencilerimize sadaka olarak vermiyor. Biz vatandaşımızın cebinden çıkan parayı ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilerimize hizmet olarak sunuyoruz. Bunun reklamı olmaz." dedi. Keçiören Belediyesi olarak üniversite öğrencilerine burs verdiklerini de söyleyen Altınok, "Belediye olarak üniversite öğrencilerimize geçen yıl 500 TL burs vermiştik, bu yıl 600 TL burs veriyoruz." diye konuştu.
ÖĞRENCİLER İÇİN OTEL HAZIR
Ankara'nın kış turizmiyle ve temiz havası ve doğası ile ünlü Çamlıdere Belediyesi ise, turistik bir oteli öğrencilere yurt olarak tahsis etmek üzere çalışmalara başladı. Mansur Yavaş'ın şehir dışından gelen hasta ve yakınlarının kaldığı Rüzgarlı Şefkat Evleri'nde kalan aileleri ve Dışkapı'da sokakta yaşayan evsizlerin kaldığı barınma evlerinde kalan vatandaşları apar topar çıkartarak yurt algısına kalkıştığını ifade eden Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Sayın Yavaş algı ve reklam peşinde. Seçim öncesinde vadettiği, "her okula hemşire, her semtte 24 saat açık kütüphane, her mahalleye kreş, servis ücretlerini biz ödeyeceğiz" vaatlerini yapsın önce" yorumunu yaptı.
SABAH'a konuşan Başkan Can, ilçede bulunan Otel Çamlıdere'yi öğrencilerin talebi olduğu takdirde yurt olarak hizmete açmak amacıyla otel işletmecisiyle görüştüklerini kaydetti. Can, "20 odalı ve 80 yatak kapasiteli otelimizi öğrencilerimize tahsis ediyoruz.
'Çamlıdere bize uzak gelemeyiz' diyen öğrencilerimiz için ise sabah ve akşam servis hizmeti sağlayacağız. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Biz onlara bugünlerde yardımcı olacağız ki ileride onlar da ülkelerine hizmet edebilsinler. Belediyemizle iletişime geçebilirler" dedi.