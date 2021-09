Öğrenciye 5 yıldızlı otel konforunda yurt desteği

ÖĞRENCİLER İÇİN OTEL HAZIR



Ankara'nın kış turizmiyle ve temiz havası ve doğası ile ünlü Çamlıdere Belediyesi ise, turistik bir oteli öğrencilere yurt olarak tahsis etmek üzere çalışmalara başladı. Mansur Yavaş'ın şehir dışından gelen hasta ve yakınlarının kaldığı Rüzgarlı Şefkat Evleri'nde kalan aileleri ve Dışkapı'da sokakta yaşayan evsizlerin kaldığı barınma evlerinde kalan vatandaşları apar topar çıkartarak yurt algısına kalkıştığını ifade eden Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Sayın Yavaş algı ve reklam peşinde. Seçim öncesinde vadettiği, "her okula hemşire, her semtte 24 saat açık kütüphane, her mahalleye kreş, servis ücretlerini biz ödeyeceğiz" vaatlerini yapsın önce" yorumunu yaptı.