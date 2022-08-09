Öğretmenlik kariyer sınavına 614 bin başvuru

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan uzman ve başöğretmenlik eğitim programı ve sınavının detaylarını SABAH'a anlattı. Kariyer basamakları uygulamasının dünyada da var olduğunu söyleyen Vural, "Yeni sistemle uzman öğretmenler 2, başöğretmenler 4 bin lirayı aşan ilave bir ücret alacaklar" dedi. Vural, 614 binin üzerinde öğretmenin bu sürece başvurduğunu açıkladı.Dünya genelinde bu tarz kariyer uygulamalarının örnekleri olduğunu anlatan Vural, "İngiltere'de 'mükemmel öğretmen', Japonya'da 'başöğretmen unvanı' kullanılıyor. Kimi ülkeler unvan kullanmasa bile belli derecelere yükselmek için çeşitli kriterler getiriyor. Dünya genelinde belirli prensiplere dayanmadan kendi kendine otomatik ilerleyen bir kariyer uygulaması mevcut değil" dedi.En önemli yeniliğin kontenjan konusu olduğunu belirten Vural, "Daha önce serbest kadronun yüzde 20'si bu unvanlara geçebiliyordu. 1 milyon öğretmenin karşılığı 200 bindi. Yeni düzenleme ile şartları sağlayan herkes kontenjan sınırı olmaksızın hak ettiği unvanlara geçebilecek" bilgisini verdi.